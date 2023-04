La historia de Claudio Borghi en Colo Colo es amplia. El ahora comentarista deportivo vistió el blanco y negro en la cancha y en la banca, habiendo ganado los títulos de la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana como jugador y un tetracampeonato nacional como director técnico.

Es por eso que se molestó con el actual plantel del Cacique por no reconocerlo. En la edición de Todos Somos Técnicos de este jueves, el técnico que alcanzó una final de Copa Sudamericana con los albos contó que viajó en el mismo avión que los jugadores y solo recibió el saludo de uno.

De acuerdo a lo que contó el Bichi, solo Leonardo Gil le dirigió la palabra en el avión. Además, lo hicieron Gustavo Quinteros, el actual entrenador, y Daniel Morón, el gerente deportivo. "Yo viajé con Colo Colo el otro día y si bien no dirigí a nadie de estos chicos, me saludaron Quinteros, Gil y Morón".

Ante eso, el Bichi reflexionó que los jugadores deberían conocer más la historia del club. "No saben, no jugaron conmigo, no fueron compañeros del fútbol, pero tienen que leer los huevones. Este guatón ganó algo en el club, este gordo jugaba", comentó.

"Tampoco uno pide que te hagan reverencia. Solo un 'Hola huevón, ¿cómo estás?’, y yo ‘Bien, ¿vos? Bárbaro'", comentó el Bichi, campeón del mundo con Argentina en 1986 y de Copa Libertadores con Argentinos Juniors en 1985.

Como cierre y a modo de broma, dentro de todo el comentarista deportivo agradeció haber viajado con el plantel del Cacique y no el de otro club. “Y si esto pasa con Colo Colo, imagínate con otro equipo... me agarran a combos", concluyó.