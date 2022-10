Colo Colo y Universidad de Chile ya se enfrentan en el primer Superclásico del mercado de fichajes de 2023. El Cacique y el Romántico Viajero piensan en refuerzos para la próxima temporada y, según Coke Hevia, se están peleando la incorporación de Juan Pablo Gómez.

El lateral de 31 años ha tenido una gran campaña luego de haber salido de Unión Española a Curicó Unido. Junto a los Torteros ha dado la pelea en la parte alta de la tabla de posiciones, buscando la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Durante las últimas horas se conoció que Juan Pablo Gómez estaba en los planes de Universidad de Chile, pero las cosas dieron un giro en poco tiempo. Y es que Colo Colo parece también entrar en la pelea por el jugador para que se sume a sus filas en el 2023.

El Cacique tiene pendiente varias renovaciones en su plantel, siendo Gabriel Suazo y Óscar Opazo dos de los nombres en duda. En caso de que el Torta no renueve, Gustavo Quinteros no vería con malos ojos sumar a la figura de Curicó Unido.

Así por lo menos lo reveló en esta jornada Coke Hevia, quien en el programa Pauta de Juego dio detalles al respecto. "Hay una diferencia, dio la vuelta larga y todo y nunca ha andado mal, se formó en equipo grande".

"Esto te garantiza... No, puede ser un desastre, pero para ir sumarle variantes pensando que puede mandar a (Daniel) Navarrete a préstamo. El que me preocupa es Navarrete porque si está Gómez va a jugar siempre. ¿Y (Yonathan) Andía de reserva? Me parece mucho, a menos que tengan pensado otra cosa", agregó.

Fue ahí cuando soltó la bomba respecto a la aparición de Colo Colo en las negociaciones de la U con Juan Pablo Gómez. "Atento al otro lado porque Óscar Opazo tiene que renovar y si se va la U y Colo Colo van a pelearse a Gómez, esto es seguro y es información".

Por ahora Colo Colo se enfoca en cerrar de la mejor manera la temporada en la que alcanzaron el título, mientras que la U busca meterse en la final de la Copa Chile después de un año complicado. Ambos clubes ya disputan a una opción para el año que viene, con un largo tiempo de anticipación por delante.

