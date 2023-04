En Radio Cooperativa, el Barti destacó el rendimiento del uruguayo y señaló que, de no estar ante la UC, será una baja sensible para Gustavo Quinteros.

Colo Colo se enfrentará este sábado a Universidad Católica, en un trascendental partido por el Campeonato Nacional. El equipo albo buscará tener su mejor apronte posible ante los cruzados previo al partido por Copa Libertadores ante Monagas, el próximo miércoles en el Estadio Monumental.

Sin embargo, para el partido ante la UC, el equipo de Gustavo Quinteros podría tener una baja importante en defensa. Se trata de Matías De Los Santos, que sigue con molestias musculares y en el entrenamiento de este miércoles no fue titular, reemplazado por Daniel Gutiérrez.

Una baja que, de acuerdo con Marcelo Barticciotto, podría ser complicada para los albos. El ídolo de Colo Colo le tiró todas las flores al uruguayo y destacó que de los que llegaron para reforzar el plantel en 2023, ha sido el que más ha aportado en términos de rendimiento

"Es una baja sensible, de las más sensibles que podría tener Colo Colo. Me parece que de los refuerzos que trajo este año, es el mejor. Me parece que sostuvo la defensa y en definitiva se ha afianzado como titular", recalcó Barticciotto en Al Aire Libre de Cooperativa.

Además, se metió en la mente de Quinteros y agregó que "pese a que Daniel Gutiérrez entró bien el otro día, el técnico está esperando a De Los Santos porque considera que es muy importante para el equipo".

Por lo mismo, Barti advirtió al DT Albo y señaló que "arriesgarlo como en Colombia es complejo. Es una lesión muy extraña después de un golpe. Un desgarro que no se suele desgarrar, o que es difícil que se desgarre. Quinteros debe considerar que si lo quiere tener para Libertadores, lo debe seguir cuidando".