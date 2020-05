Arturo Vidal confiesa admiración por Miguel Riffo y avisa que volverá "a pelear la Libertadores" con Colo Colo

No fueron pocas las revelaciones que hizo Arturo Vidal en la entrevista que le concedió al animador Mario Velasco a través de un IG Live. El King también aprovechó de repasar sus inicios, sus primeros referentes e incluso proyectó su futuro.

Consultado sobre los ídolos que tuvo en sus comienzos, el mediocampista de Barcelona aseguró que "era difícil cuando chico. Fue difícil decir 'este es mi ídolo' porque hasta los 15 años, cuando me fui a vivir a la pensión de Colo Colo, con suerte veía fútbol europeo".

"Lo que sí se veía mucho era Colo Colo. Siempre admiré a los jugadores... la Libertadores, son cosas que te marcan. Pero cuando me metí en el fútbol, me marcó mucho Miguel Riffo", reconoció el Rey Arturo sobre quien fuera su compañero al debutar en el Cacique.

"Para él, el premio al esfuerzo. Una persona que si no hubiera tenido problema de la rodilla sería uno de los mejores del mundo. He estado en Europa, viendo las condiciones de los defensas, y si él no hubiera tenido esa mala fortuna, estaría ahí", subrayó Vidal.

Sobre su equipo amateur, Rodelindo Román, también tuvo palabras. "Mi sueño es que estemos en Primera División. Siempre cuando sueño lo hago al máximo. Por eso, ojalá estar en Primera y jugar una (Copa) Libertadores", apuntó.

"Son cosas que son difíciles, pero cuando uno lo hace desde el corazón, con la ayuda de gente que sabe, gente del barrio que te apoya, gente real, de corazón como uno, te hace soñar y creer", reflexionó el doble campeón de América.

Arturo Vidal es un ferviente seguidor de Rodelindo Román

El retiro y Colo Colo

Respecto su futuro, Vidal reconoció que todas sus fuerzas están orientadas a la hípica: "Ahora estamos con un proyecto de empezar a criar nuestros propios caballos, poder venderlos, sacar algunos campeones y disfrutar la hípica de otra forma, desde la crianza".

La idea es seguir esa carrera tras el retiro. "Me la estoy jugando al máximo para empezar a criar todos mis caballos, y cuando me retire estar metido en eso, en la hípica. Se me vienen a la cabeza muchas cosas cuando deje el fútbol, pero lo principal será la hípica", asume.

+ Vidal en la entrevista por IG Live

Pero antes de colgar los botines, Vidal reconoce que le gustaría "llegar como jugador a Rodelindo Román. Para eso me estoy preparando y mentalizando, pero primero tengo que pasar por mi Colo Colo querido".

El King cumple 33 años este viernes y apunta al Cacique. "Tengo que llegar de la mejor forma porque necesito levantar un par de copas en Colo Colo. Sé que voy a llegar en un buen momento a Colo Colo, para pelear la Copa Libertadores y el campeonato", completó.