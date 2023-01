En noviembre del año pasado, Vicente Pizarro sufrió una lesión bastante grave ante River Plate en el amistoso disputado en Sausalito. Una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha lo hizo terminar el año con kinesiología, para recuperarse de la mejor manera posible.

Un golpe duro para un jugador que terminó siendo titular para Gustavo Quinteros en el mediocampo, en desmedro de César Fuentes. Y su evolución fue tan positiva, que esta semana se integrará a la pretemporada con sus compañeros de Colo Colo.

Así lo indicó Dale Albo, asegurando que el viernes viajará a Buenos Aires para trabajar junto a sus compañeros. Eso sí aún es muy pronto para que vuelva a jugar, pues para estar al 100% debe esperar unas semanas más. De esta manera, su presencia en la Supercopa ante Magallanes es imposible.

El jugador, hace algunos días, manifestó su tranquilidad por el momento que le tocó atravesar a su corta edad. "Me he sentido súper bien, he empezado con distintos tratamientos, así que vamos a esperar los pasos a seguir", contó el hijo del Kaiser.

Tiene claro que la paciencia es un asunto importante, para no volver y resentirse nuevamente. "La idea es no apurarme, prefiero recuperarme bien y seguir los pasos que me digan los médicos. Hasta ahora va todo muy bien", comentó Pizarro.

De esta manera, y de no mediar un inconveniente en los próximos días, Colo Colo jugará la próxima semana ante Magallanes con el mismo mediocampo que disputó la Copa Libertadores el 2022: Esteban Pavez, César Fuentes y Leonardo Gil.