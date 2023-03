Este lunes, a las 21 horas de Chile, comenzará la ceremonia donde se sortearán los grupos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Un asunto que inquieta mucho a los colocolinos, que son el mejor representante nacional al estar en el bombo 2 de "Lali", aunque el actual nivel del equipo no invita a ilusionarse.

Paulo Flores, productor de Redgol, conversó con cinco personalidades históricas ligadas al Cacique y coinciden en que es complicado enfrentar a rivales brasileños y argentinos, por lo que piden sobre todo como cabeza de grupo a un elenco ecuatoriano o uruguayo.

Así lo manifestó Severino Vasconcellos, que jugó por los albos el torneo en la década de los 80 y manifiesta que "ojalá toquen ecuatorianos, uruguayos o venezolanos, porque es complicada la competición. Hay cuatro o cinco equipos que ya se sabe que pueden salir campeones, pero Colo Colo solamente debe pensar en mejorar y hacer una buena Libertadores".

Agregó el histórico volante que "si bien Colo Colo no anda bien, sabes que en el fútbol hay muchas sorpresas. El equipo que juega menos a veces hace buenos partidos y si toca un grupo parejo, puede pasar Colo Colo. Tiene que mejorar en los partidos de Libertadores, donde cambia mucho porque los jugadores se agrandan".

Esto mismo piensa Ricardo Dabrowski, campeón con el Cacique del torneo en 1991. "Si quieres trascender, hay que ganarle a todos para intentar pasar al menos a segunda fase. De acuerdo a los bombos que se han armado, los del bombo 1 son difíciles, pero Colo Colo debe encontrarse con el juego, el fútbol y los torneos internacionales dan la posibilidad de mostrarse para mal o para bien, esa es la realidad. El hincha está esperando una buena performance en un torneo internacional", confesó.

Para el Pillo Vera, que representó a los albos como jugador y ayudante técnico de Jaime Pizarro, "Colo Colo está a la suerte de la olla, porque en estas instancias es todo al azar. Por el rendimiento de Colo Colo hay preocupación, no tiene muchas chances con el nivel que está jugando, y sí tocan brasileños o argentinos es más difícil, incluso colombianos".

Por eso le pide al plantel y al cuerpo técnico de Gustavo Quinteros enfocarse en un asunto trascendental en este tipo de torneos. "Si juega bien tendrá opciones de pasar, sobre todo en el Monumental. Hay que hacerse fuerte de local y rescatar algún punto afuera, para tener más confianza", comentó.

Gualberto Jara, que dirigió al Cacique en varios partidos del Copa del 2020, indicó que "no puede dar lo mismo el sorteo, hay que ser fríos y sinceros en este tema: la Libertadores es una competencia muy difícil, donde cuesta jugar ante brasileños y argentinos. Casi siempre cae uno de los más potentes, que invierten mucho en jugadores de selección, de primer nivel. Pero queda un cupo para pelear".

Finalmente, el Pollo Véliz espera que no haya mano negra en el sorteo. "Ojalá toquen puros equipos débiles, pero eso no va a pasar. Nos van a tirar como a Chile en el Sudamericano Sub 17, donde todo está hecho para que Perú clasifique. Está todo dirigido eso, no como en la Champions League, donde es menos dirigido porque las fuerzas son similares".

Luego agregó que "ruego para que toque fácil, porque con este equipo no sabes dónde vas a llegar, algo que tiene que ver con el estado actual del fútbol chileno que es desastroso. El fútbol está quebrado, cada vez se endeudan más los clubes, pero es un mal necesario para el mundo político. Si hubiese una mano drástica, quedaríamos sin fútbol".

BOMBOS COPA LIBERTADORES 2023