Pese a que su aventura terminó hace ya un tiempo, Mario Salas no se olvida de Colo Colo. El Comandante está al tanto de la actualidad del Cacique y especialmente de Damián Pizarro, una de sus grandes figuras en lo que va de temporada.

El técnico de Magallanes conversó con ESPN sobre las críticas al joven delantero por su falta de gol y lo defendió con todo. Eso sí, no sin antes abordar su arribo al Manojito de Claveles.

“Hemos ido de menos a más. Nos hemos ido conociendo, estamos en una posición donde ya se fortifica la idea futbolística, con algunos cambios de lo que venía haciendo Nicolás, pero con mucho potencial. Es un desafío muy gran, uno lo toma porque ve que el objetivo que quiere la institución se puede cumplir”, señaló.

Mario Salas llenó de elogios a Joaquín Larrivey, quien fue figura en la clasificación por Copa Chile. “Hablar de Joaquín es hablar de un jugador de trayectoria, con características y con la jerarquía que tiene sólo algunos. Lo mostró ayer en un partido que quizás no tiene la trascendencia del Campeonato Nacional, pero ya muestra su jerarquía. Sin duda será un gran aporte”.

Mario Salas revive su paso por Colo Colo y defiende a Damián Pizarro

Mario Salas no tuvo un buen paso por Colo Colo y se quedó con las ganas de repetir los éxitos conseguidos anteriormente. No obstante, sacó varias lecciones de ello. “Parto de la base de que no a todos les va bien siempre. Nadie es exitoso siempre en lo que hace y en Colo Colo sin duda que fueron momentos que fueron difíciles, pero otros gratos”.

El Comandante recalcó que rescata lo bueno. “Yo me quedo con que esa etapa fue un periodo de aprendizaje para mí. Fue un gusto dirigir a Jorge, Esteban, Julio, pero en general, lógicamente fue un momento donde hubo cosas que yo pude manejar de otra forma”.

“Ya pasó hace mucho tiempo. Me sirvió vivir eso, porque cuando llegue otro momento similar estaré preparado de otra forma”, lanzó. “Veo mis fotos cuando llegué a Católica y me veo ahora y estoy hecho un desastre El fútbol es estresante, rendir examen semana a semana es difícil”, ironizó.

Tras ello, Mario Salas sacó la voz por Damián Pizarro. “Siento que se ha ganado esa opción. Conmigo perfectamente podría jugar. Me gusta. Me da la impresión que echarle en los hombros la responsabilidad del gol no es adecuado y nos resulta más fácil ver en una persona el problema”.

“Hay un tema colectivo, lo digo desde mi experiencia, y la respuesta puede estar en otro lado. El problema es el gol pero, ¿cómo llego?. Puede ser con organización ofensiva, táctica fija. En el fondo, siento que también se puede llegar no sólo con el 9. Hay otros jugadores”, sentenció.