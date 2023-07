Joaquín Larrivey sigue siendo un Romántico Viajero: "Se me haría muy difícil celebrar un gol ante la U"

El recuerdo que dejó Joaquín Larrivey en Universidad de Chile es agridulce. Lo bueno fueron los goles. Lo malo, el argentino estuvo en el plantel que tuvo que batallar por no descender.

Lo cierto es que desde Universidad de Chile no lo volvieron a llamar. Pese a esto, el delantero argentino volvió a pisar suelo chileno, ahora vistiendo la camiseta de Magallanes. Claro está que, pese al tiempo transcurrido desde su salida del CDA, Larrivey no olvida al Romántico Viajero. Así se puede inferir de la entrevista que mantuvo con El Mercurio.

“Para mí fue un orgullo vestir esa camiseta y hacer tantos goles. Ojalá el día de mañana pueda ser parte desde otro lugar, es un sueño”, señaló Larrygol en conversación con el medio de circulación nacional.

El trasandino volvió a Santiago con la esperanza de radicarse, pues “la idea como familia es quedarnos a vivir en Chile tras mi retiro”, pero por el momento se enfoca en su estadía en Magallanes, preocupándose “de la alimentación, el descanso y el fortalecimiento mental”.

“Mi rol es anotar y trataré de ser lo más efectivo posible”, señala Larry, quien ya piensa en ser entrenador. “Mi sueño es dirigir acá (en Chile). Me he preparado mucho y tengo mi título de entrenador. Eso sí, todavía me queda mucho para dar como jugador”, sentenció.

En cuanto a la “U”, Joaquín Larrivey ratificó que “no hubo ningún acercamiento”, pero les desea siempre lo mejor. “La U tiene un plantel parejo y muy sólido. Seguro va a estar entre los primeros puestos. Tiene muchas posibilidades de pelear el título”, consideró el delantero argentino.

Por último, y haciendo fútbol-fantasía, ¿qué pasaría si Larrivey le anota a la Universidad de Chile? “Se me haría muy difícil celebrarlo. Lo que salga en el momento seguro va a estar bien”, finalizó.