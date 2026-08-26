El ahora periodista aparece en un antiguo registro gritando en pantalla que vibra con los colores azules. Revisa la publicación en la nota.

Habitual en TNT Sports bajo el programa Todos Somos Técnicos, el nombre de Gonzalo Fouillioux es un incombustible del canal. El periodista, como todo hombre de fútbol, también tiene una pasión más allá de lo profesional y vibra en azul.

Siempre objetivo a la hora de comentar el fútbol chileno, el comunicador es hincha de U de Chile. Así lo dejó en claro desde niño, luego que se revelara un video desempolvado donde aparece junto a su padre, Alberto Fouillioux.

Pese a que Tito fue un ícono en U Católica, su hijo Gonzalo hincha por el achirrival. Un registro del programa Venga Conmigo recordó la primera aparición del periodista siendo un pequeño hincha azul.

Gonzalo Fouillioux le grita a todos su pasión por la U

En un recordado domingo familiar en el programa Venga Conmigo, el conductor José Alfredo Fuentes le consultó al pequeño Gonzalo por su club preferido. El ahora periodista no dudó y sacó aplausos.

Foto: Instagram.

“¿Qué equipo te gusta, Gonzalo?”, le consultó el animador. Firme en su respuesta, el pequeño contestó: “La U”. El Pollo Fuentes, también azul, festinó diciendo “bien Gonzalo, el papá es de la Católica, pero el hijo es de la U”.

Hoy, Fouillioux comenta cada fin de semana la acción de la Liga de Primera, donde destaca por sus comentarios siempre imparciales. Es más, recientemente criticó a Marcelo Díaz y Javier Correa por igual, tras el último Superclásico.

“Venga de donde venga el gesto, no me gusta, hay un límite. Cuando hay cosas donde se falta el respeto al rival, a mí no me gusta”, se quejó, mediante su espacio en Todos Somos Técnicos.

El video: