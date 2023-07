Luego del Sudamericano Sub 20 pasado, Vicente Reyes dio el salto desde la MLS de Estados Unidos a la Championship de Inglaterra. El portero nacionalizado chileno tuvo un gran rendimiento con la Roja y ahora buscará dejar una gran impresión en Norwich City. Equipo en que también milita Marcelino Núñez.

En conversación con el programa Más que fútbol de Dsports, la joven promesa de la portería chilena se sinceró acerca de sus planes a futuro, donde Chile aparece en primera plana.

“Cuando estuve en la MLS, siempre quise dar el salto a Europa y ahora que estoy acá mi idea es seguir en este nivel por mucho tiempo. Al final de mi carrera me gustaría jugar en el fútbol chileno. No he tenido ofertas de Chile”, confesó el nacido en Carolina del Sur.

Aunque muchos pensaban que el guardameta tenía en la mira a los gigantes del Campeonato Nacional, Reyes dio la sorpresa al revelar los dos clubes en que jugaría si llegara a Chile, que guardan relación con su padre y con su madre: “Ojalá jugar una temporada por Deportes Concepción y otra con la Unión Española”, destapó el arquero.

El futuro de Vicente Reyes con la Roja

Volviendo a su presente en Inglaterra, el nuevo fichaje del Norwich City se refirió a su relación con Marcelino Núñez, compatriota al que conoció en los vestuarios. “Me llevo muy bien con Marcelino Núñez, es más fácil hablar con él y compartir. Le ayudo un poco con el inglés, cuando no entiende algo le ayudo”, manifestó.

Por último, Vicente tuvo palabras de admiración y respeto a los que son los porteros titulares de la Roja en la actualidad, posición que le gustaría ocupar algún día.

“El nivel de los arqueros chilenos es alto. Brayan y Cristóbal son muy buenos, Bravo con su edad está en un gran nivel, creo que estoy cerca de esos niveles, pero habrá que esperar”, finalizó.