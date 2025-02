No ha sido fácil el inicio de año para Unión Española. Los hispanos Unión Española. Los hispanos solo saben de derrotas en la Copa Chile 2025 y afrontarán el comienzo de la Liga de Primera con más dudas que certezas.

Uno que se mostró especialmente preocupado al respecto fue José Luis Sierra. El DT de los hispanos dejó en claro que faltan refuerzos tras la derrota ante Audax Italiano en La Florida, algo que espera evolucione a favor del equipo en los próximos días.

En la conferencia de prensa tras la caída ante los itálicos el Coto lanzó que “el mejorar va a depender de que vengan otros jugadores en esa posición que nos den un plus. Si no, no podemos sostener todo lo bueno que se hizo hacia adelante. No quiero desmerecer lo de Audax, pero con muy poco nos hicieron demasiado daño”.

ver también Coto Sierra activa gran alerta en el mercado chileno: “Siempre damos vuelta en los mismos representantes”

“Hay que tener paciencia”

“Tenemos que recuperar jugadores. Nosotros tenemos a Ariel Uribe, Pablo Aranguiz, Matías Suárez, Matías Marín y estamos esperando que llegue por lo menos un central más. Entonces son cinco jugadores que supuestamente debiesen ser titulares, que hoy no los tenemos. Si ven la banca que nosotros tenemos, son todos juveniles”, añadió.

En ese sentido el DT hispano aseguró que “se lesionó Simón Ramírez y nos ha costado. Claro que es un mal consejero el haber iniciado de esta manera, pero también tenemos que recuperar a todos estos jugadores que nos tienen que dar ese plus. Hoy día están jugando, supuestamente, los que debiesen disputarle el puesto a los titulares”.

Publicidad

Publicidad

“Estamos hablando permanentemente, con la lesión de ahora de Sebastián Pereira nos quedamos con solo dos centrales. Esa es la realidad nuestra hoy día, pero hay que tener paciencia”, añadió.

Para cerrar, Sierra afirmó que “sé que es difícil pedir eso cuando se viene de dos derrotas, pero nosotros somos los primeros y a los que más nos duele este tipo de derrotas, porque uno ve y dice que con un poquito más nosotros podemos competir”.

El mercado de pases de Unión Española

En ese mercado los hispanos han fichado a Felipe Espinoza (Magallanes), Sebastián Pereira (Everton), Brayan Véjar (Palestino), Agustín Nadruz (Deportes Iquique), Cris Montes (Eldense, ESP), Matías Marín (Belgrano, ARG) y Matías Suárez (Belgrano, ARG).

Publicidad

Publicidad

ver también Matías Suárez, el nuevo mago del fútbol chileno saca la voz: “Quiero enseñar y ser referente”

¿Cuándo vuelve a jugar Unión Española?

El próximo partido de los hispanos será ante Unión La Calera el lunes 17 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Este duelo será válido por la fecha 1 de la Liga de Primera.