Matías Suárez fue uno de los nombres que remeció el mercado de pases en el fútbol chileno y no por nada le dicen mago. El experimentado atacante argentino se sumó como refuerzo de Unión Española, aunque eso se demoró algunos días por problemas personales del argentino.

Pero todo ese inconveniente ya quedó atrás. Suárez ya se hizo presente en el estadio Santa Laura y participó de un par de entrenamientos. Por supuesto, también firmó el contrato que lo liga a la Furia Roja por toda la campaña 2025. Un fichaje que significó una apuesta importante de la dirigencia.

Y que dejó muy contento al ex ariete de River Plate de Argentina, club donde consiguió ser llamado a la selección de ese país. “Estoy muy agradecido porque confiaron en mí. Espero devolverlo dentro de la cancha. Investigué del club, la ciudad y me interesó mucho”, manifestó Suárez, quien llegó a Plaza Chacabuco libre desde Belgrano de Córdoba.

La gráfica hispana para anunciar el fichaje de Matías Suárez. (Captura Unión Española).

“Sentí mucho cariño del entrenador también. Me llegaron muchos mensajes lindos, me hicieron sentir importante y me dieron muchísimas ganas de venir a esta aventura”, apuntó el ex jugador del Anderlecht de Bélgica. Se refirió muy positivamente a su primer diálogo con José Luis Sierra.

Matías Suárez, el nuevo mago del medio chileno: “Quiero enseñar y ser un referente”

Los objetivos de Matías Suárez, quien fue recibido como mago en Unión Española, son muy claros en su primera experiencia en el fútbol chileno. “Quiero poder ayudar al equipo, enseñar, ser un referente. Hay muchos jóvenes, daré lo mejor de mí para enseñar siempre“, apuntó el cordobés de 36 años.

Matías Suárez junto a Cristian Rodríguez, gerente general de Unión Española. (Foto: Carlos Succo | Unión Española).

“Y hacer goles para que el equipo gane. Pasó todo muy rápido, llegué y al otro día empecé a entrenar. Nos vamos conociendo de a poco. Estoy súper agradecido y espero devolver todo lo que pueda dentro de la cancha”, sentenció Matías Suárez, quien posó en una fotografía junto a Cristian Rodríguez, gerente general del cuadro hispano.

Habrá que ver cómo se adapta al equipo de colonia este trasandino, quien jugó la Copa América 2019 por Argentina. Por el momento, afina detalles para intentar estar en un nuevo clásico de colectividad: este jueves 6 de febrero, los hispanos visitarán al Audax Italiano por la segunda fecha del Grupo E en la Copa Chile.