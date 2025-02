El Coto Sierra sabe que el mercado de pases en Unión Española ha sido más lento de lo deseado, pero también sabe que el club intenta evadir a los mismos representantes del medio nacional. Así lo confesó en la rueda de prensa al clásico de colonias frente al Audax Italiano.

Será una revancha para lavar la pálida imagen dejada por el equipo en el otro derbi contra Palestino, que se impuso por 2-1. “Los clubes que no son grandes, o incluso ellos, tienen ciertas limitaciones de mercado. Uno quisiera ir un paso más allá, pero hay limitaciones. Es un tema económico, de expectativas de los jugadores que quieres traer”, introdujo el DT.

“Es un sinnúmero de cosas que te limitan para poder traerlos. Uno intenta buscar diferentes cosas que no sean las habituales. Siempre nos damos vuelta en los mismos representantes y el mismo núcleo de jugadores. Hemos querido dar un paso más allá”, lanzó el icónico ídolo que tiene la Furia Roja.

Sierra tuvo más. “Pero el fútbol chileno tiene una limitante, partiendo por los extranjeros que uno puede tener. La cantidad de jugadores chilenos que pudieran venir. Es un tema, creo que se ha trabajado bien dentro de eso. Siempre quisiera resolver las cosas más rápido, pero no depende sólo de nosotros”, expuso el Coto.

José Luis Sierra en el estadio Municipal de La Cisterna. (Felipe Zanca/Photosport).

“Hasta el día de hoy me siguen llegando opciones de jugadores que están quedando fuera de sus equipos y son opción para salir. Pero no eran opciones cuando comenzamos la conformación del plantel. Jugadores muy interesantes, chilenos que juegan en el extranjero”, blanqueo el DT hispano. Pero no quiso dar detalles de nombres.

Publicidad

Publicidad

ver también Arde la Unión Española tras la derrota en el clásico ante Palestino: “Quiero pensar que…”

Coto Sierra analiza el mercado chileno y se desmarca de los “mismos representantes”

El Coto Sierra sabe que el mercado chileno es difícil y no sólo por el funcionamiento de los representantes. “Es un tema, haber terminado en noviembre, la diferencia de los otros mercados. Dentro de esa normalidad creo que se ha hecho de la mejor manera”, admitió el estratego. Le dio mérito a la comisión directiva.

“Hubiésemos querido que todo fuera más rápido y los jugadores llegaran antes, pero no podemos salir de las limitaciones. Esta es una realidad, jugadores antes de Chile ven otras posibilidades. Y cuando se cierran esas chances, puede ser que vengan a Unión. Muchas veces ni siquiera lo económico es el tema, los otros también les pagan”, agregó José Luis Sierra.

José Luis Sierra en el duelo ante Palestino. (Javier Torres/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Pero no terminó ahí su argumentación. “También influyen las expectativas del jugador, dónde quiere jugar, si quiere jugar en Chile y en qué clubes. No es tan fácil traer futbolistas. Al final hemos tratado de hacerlo de la mejor manera. Trataremos de seguir así porque todavía no cerramos el plantel. Esperamos que los que vengan nos den un plus y un salto de calidad. Es difícil en este minuto”, sentenció.

De momento, Unión Española apostó por el hispano Christian Montes, además del volante zurdo chileno Matías Marín, quien llegó a préstamo desde Belgrano de Córdoba. Felipe Espinoza llegó desde Magallanes. Sebastián Pereira hizo lo propio como agente libre desde Everton. El uruguayo Agustín Nadruz fue otro que confirmó su arribo, además de Brayan Véjar. Y el gran fichaje de la temporada, el argentino Matías Suárez.

Publicidad

Publicidad