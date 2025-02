Unión Española cayó por 2-1 ante Palestino en el clásico de colonias. Uno de los derbis que tendrá el Grupo E de la Copa Chile, que también comparten Audax Italiano y Deportes Concepción. Luego de la derrota, el nivel que dejó el equipo del Coto Sierra en el Municipal de La Cisterna provocó enojo interno.

Y seguramente hubo una reprimenda del cuerpo técnico. Fue el portero Franco Torgnascioli, quien dio señales claras de cómo se vivió ese traspié en el vestuario. “No fuimos nosotros. Fue un partido ni cerca de lo que queremos. No fuimos el equipo que entrenamos todos los días lo que queremos hacer en el Campeonato Nacional”, expuso el meta uruguayo en Independencia Hispana.

“Nos ganaron con actitud, eso no puede volver a pasar. En el juego tampoco estuvimos bien. Nos vimos mal en las dos facetas, es momento de reflexionar. Recién arranca esto, pero tenemos que mejorar. Sobre todo en la actitud, que no fue la que apuntamos”, agregó el ex golero de Everton de Viña del Mar y San Luis de Quillota.

Franco Torgnascioli ante Palestino. (Javier Torres/Photosport).

Y agregó más en su crudo diagnóstico. “Los responsables somos los jugadores. La idea está muy clara. Y en los entrenamientos sale muy bien. Es lógico que no sirve de nada si en el partido no lo hacemos. Tuvimos un mal juego. Lo que más me enoja, porque pueden tocar días imprecisos, pero ahí tiene que salir lo otro. La actitud. En eso estuvimos al debe y no puede volver a suceder”, marcó Torgnascioli.

José Luis Sierra no quedó conforme con la presentación en el clásico de colonias. (Felipe Zanca/Photosport)-

“Si queremos apuntar a grandes cosas eso no puede ocurrir de nuevo. Siento que la actitud no depende de la edad ni la trayectoria. Te nace adentro. Lo hacemos todo en el entrenamiento con actitud y compromiso. Pero no lo reflejamos dentro de la cancha. Quiero pensar que fue un día malo en que no nos encontramos”, añadió Torgnascioli, con severas dudas sobre el rendimiento hispano.

Al portero titular de Unión Española no le gustó para nada lo mostrado en el clásico frente a Palestino, que celebró gracias a un gol de Bryan Carrasco y un golazo de Pablo Parra. El descuento de la Furia Roja fue obra del paraguayo Fernando Ovelar.

“Tuvimos pocas situaciones de gol. Rodrigo (Vásquez) hizo un gran esfuerzo, que fue quien jugó como 9. Intentó hacer lo que pudo, pero el equipo entero no estuvo bien en ningún aspecto. Por eso no creamos las situaciones de goles que este equipo acostumbra”, expuso Torgnascioli.

Rodrigo Vásquez regresó desde un préstamo en Ñublense. Tiene 19 años. (Felipe Zanca/Photosport).

Añadió que “es muy difícil ver qué se puede hacer mejor cuando uno no ve el partido con claridad. El equipo se defendió bien, pero todo se resume en que no tuvimos la actitud que debíamos tener. Todo es más difícil cuando no hay actitud. Esperamos tener otra cara en el partido siguiente, todo sirve para aprender”. Una queja que hizo retumbar en más de una oportunidad.

Pero hay algo que da esperanza a la Furia Roja. Es el arribo de Matías Suárez, el delantero argentino que llegó a Chile y pasó los exámenes médicos. “Sin duda que es un plus. Un jugador con la trayectoria como la suya nos hará aprender. Y dará jerarquía en el ataque. Siempre es bueno que aporten personalidad y todo lo que ganó. Ojalá sea bueno y sumemos en esa parte”, sentenció Torgnascioli, con muchísima sed de revancha.