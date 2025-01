Muchas veces con el paso de los años, los futbolistas suelen desclasificar curiosas historias. Fue el caso de Marcelo “Rambo” Ramírez y José Luis “Coto” Sierra, quienes recordaron una anécdota con una famosa cantante.

El Rambo y el Coto fueron compañeros durante largos años, en Colo Colo y en la selección chilena, en la época camino a la Copa del Mundo de Francia 1998. Por esta razón, tienen muchos recuerdos juntos, los cuales salieron a la luz en una entretenida entrevista.

La estrella musical que quedó flechada por el Coto Sierra

En el programa de streaming El Legado, animado por Rambo Ramírez. Este se salió de libreto y sacó a la luz una historia poco conocida: la vez que una cantante internacional quedó flechada por el Coto Sierra en Inglaterra.

“Cuando estábamos en Inglaterra ¿te acuerdas en el hotel? Estaba la vocalista de Aqua y se enamoró de ti perdidamente esa mujer. No sé si fue en el hotel o en una tienda y llega la vocalista”, comenzó relatando Ramírez.

ver también Unión Española hace feliz al Coto Sierra con una renovación... ¡al ritmo de Bad Bunny!

La mujer aludida es Lene Nystrøm, de nacionalidad noruega. A fines de la década de 1990, Aqua era un grupo de fama mundial gracias a diversos éxitos, siendo el más reconocido “Barbie Girl”. Sierra le habría provocado mariposas en el estómago a la cantante.

“¡Tú te fijaste en eso! Yo ni me fijé, pero me acuerdo que sí estaba“, le respondió Sierra. “Era un grupo muy famoso en ese tiempo. Yo tenía su CD y por eso me fijé en ella, pero me di cuenta al tiro que se clavó con el Coto y te digo, pero bueno, pasaban esas cosas”, complementó entre risas Ramírez.

Publicidad

Publicidad

José Luis Sierra tuvo una exitosa carrera en el fútbol chileno, en Unión Española y Colo Colo. Con La Roja estuvo presente en la Copa del Mundo de Francia 1998, donde incluso anotó un gol. Hoy es entrenador de los Hispanos. El grupo Aqua y Lene Nystrøm, siguen sobre los escenarios e incluso, visitaron Chile en el 2023.