Llegó al fútbol chileno en el 2019, pero su vida está marcada por un hecho que lo cambió por completo, y definió su carácter.

Es argentino, pero es nacionalizado chileno, y es delantero. De hecho, también forma parte de la historia de uno de los clubes donde ha defendido su camiseta.

Un 22 de enero de 2023 anotó el primer gol de la historia de Deportes Copiapó en Primera División cuando enfrentó a Colo Colo en el Campeonato Nacional. Hoy, forma parte de Curicó Unido, pero pasó por Universidad de Concepción y Ñublense, junto al León de Atacama.

Llegó al fútbol chileno en 2019 y un hecho trágico cambió su vida

Estas referencias pertenecen a Maximiliano Quinteros, delantero del cuadro curicano y como de otros clubes nacionales. En una reciente entrevista se sinceró para recordar un episodio trágico de su vida.

Cuando Quinteros tenía 11 años, su padre falleció de forma trágica e inesperada. “Él tenía 33 y era recolector de basura. Una noche fue trabajar, se desvaneció y falleció“, relató el jugador a TNT Sports.

Además, agregó que “se buscó la causa y, en teoría, murió por un químico que aspiró en una zona de fábrica en Avellaneda”. Un hecho que marcó su vida porque fueron tiempos difíciles en Argentina.

“Fue fuertísimo. Con mis hermanos nos quedamos solos con mi mamá. En su momento, ella tenía que juntar botellas, latas y cartón, para poder darnos de comer a nosotros. Fueron 3-4 años bastante difíciles después de la muerte de mi papá”, relató el jugador del fútbol chileno a la cadena deportiva.

Maxi Quinteros relata un trágico hecho que marcó su vida. Foto: Photosport.

De hecho, fueron tantas las dificultades y carencias que tuvo en aquellos años, que en la actualidad le da otro peso. “En mi infancia no era tan natural tener para comer, bañarte o tener un plato. Eso hace que uno valore las pequeñas cosas”, reflexiona el delantero de Curicó Unido.

