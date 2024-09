Claudio Borghi no lo dejó pasar y cobró revancha en vivo durante el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports. El Bichi “denunció” públicamente e hizo bolsa al delantero de Deportes Copiapó, Maximiliano Quinteros, junto a pegarle durísimo a los atacameños por la mala campaña.

“Tengo que hacer un descargo. El otro día me tocó hacer el partido de Católica contra Copiapó. Y un jugador de Copiapó estaba enojado… quizás por los puntos que tiene Copiapó. ¿Soy culpable yo? No”, dijo recién partiendo el programa el Bichi, muy enojado.

Agregó que “este chico, Maximiliano Quinteros, fue muy irrespetuoso con nuestro compañero, Jorge Cubillos. Parece que alguien de Copiapó le dijo que nosotros estábamos a favor de las dos expulsiones. Codazo de Nicolás Vargas y planchazo de Isaac Díaz. ¿Estuvieron mal expulsado?”.

“Yo llevo años en el fútbol y he vivido de todo: malos momentos, regulares, salí campeón, peleé el descenso, fui suplente. Pero nunca fui irrespetuoso con un periodista porque el periodista no era responsable de lo que me estaba pasando dentro de la cancha”, complementó el ex DT de la selección chilena y hoy comentarista.

“Yo no soy guapo, pero…”

Tan caliente quedó Borghi que incluso se le podía sentir aroma a mocha, esto incluso a que él mismo explica que no le gusta andar peleando.

“Lo extraño es que yo después salí entremedio de los jugadores de Copiapó y nadie me dijo nada. Yo no soy guapo, no me gusta pelear, pero cuando uno anda mal, cuando tienes mal campeonato, no es culpa del periodista que informa desde la cancha”, sostuvo.

Maxi Quintero se ganó el odio del Bichi Borghi en Copiapó contra la Católica.

Añadió que “si tienes un problema me llamas por teléfono. Cuando hiciste un golazo lo dijimos. Cuando juegas mal a mi gusto, lo digo”.

“¿Qué le dijeron a cubillos? No, no se puede decir… me parece injusto porque es un periodista respetuoso. Me da bronca. Tienen apenas 20 puntos y Cubillos no jugó ningún partido. ¿Están sensibles porque están peleando el descenso? ¿Es culpa mía? No”, sentenció Claudio Borghi.