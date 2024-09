Claudio Borghi se lanza de cabeza en contra de Matías Zaldivia: "No jugaste en Colo Colo porque no sabías jugar"

Inicia la parte final del Campeonato Nacional y los ánimos están encendidos. Por primera vez en mucho tiempo, Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica son los tres candidatos a quedarse con el torneo nacional.

Por lo mismo, ya muchos empiezan a hablar para la galería. Uno de ellos, Matías Zaldivia, quien dio declaraciones que terminaron ofendiendo a algunos hinchas de Colo Colo. Entre ellos a Claudio Borghi.

El ex futbolista y actual panelista de Todos Somos Técnicos, aseguró que se sintió ofendido con las declaraciones del ex jugador de Colo Colo, que dijo que en la U se había acostumbrado a jugar a estadio lleno.

Claudio Borghi confesó que se sintió ofendido por lo dicho por Matías Zaldivia, asegurando que todo colocolino debería estarlo.

Palabras de enojo de Claudio Borghi

Como buen ex jugador de Colo Colo, Borghi está orgulloso del club por el que dejó su amor y su sudor. “Yo soy colocolino, como todos lo saben”, comenzó esgrimiendo el Bichi.

“Ayer, leí una declaración que me ofendió. Un jugador que hace un año y medio besaba el escudo y ya no está en Colo Colo dijo: ‘da gusto jugar acá, porque acá juego con el estadio lleno'”, señaló el ex DT de la Roja.

“Como colocolino, digo ‘el estadio nuestro también estaba lleno’. No jugaste porque no sabías jugar, te sacaron. Esas acciones de besar la camiseta, de decir ‘yo me muero acá’ y al otro día se van y empiezan a hablar mal del lugar donde estabas para quedar bien donde estás”, cerró el Bichi.