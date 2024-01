El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) sigue en pie de guerra contra la medida de aumentar a seis los extranjeros en Primera División este 2024. En redes sociales se han dedicado a reventar la medida que aprobaron nueve de los 16 clubes que componen la categoría.

Este martes por la mañana compartieron una imagen en su cuenta de X donde dicen “¡No a los 6 extranjeros en cancha! No al modelo de negocios de algunos clubes. Si no estás de acuerdo que solo nueve clubes impongan sus intereses económicos por sobre el desarrollo del fútbol chileno, danos RT”.

Sin embargo, allí confrontaron a los nueve clubes que votaron a favor de aumentar la cantidad de extranjeros, etiquetándolos. ¿Quiénes son? Universidad de Chile, Huachipato, Colo Colo, Audax Italiano, Ñublense, Palestino, Everton, Coquimbo Unido y Unión La Calera.

Además, el Sifup publicó una imagen con cifras del porcentaje de jugadores extranjeros en cada una de las ligas del continente. Con un 24,6%, Chile lidera el ranking del torneo de Primera División con más foráneos. Está lejos de Colombia, que con un 10,3% es el certamen con menos futbolistas de afuera.

Y por si eso fuera poco, el Sindicato se ha dedicado a responderle a todos los hinchas que les piden que dejen de insistir con volver a cinco foráneos. “Dígale eso a los dueños de su equipo que votaron por 6 extranjeros en cancha. Hoy tienen reunión en la ANFP. Sería interesante que les plantearas tu opinión, para ver si revierten la medida. Saludos”, comentaron.

Y es que, precisamente, este martes hay un nuevo Consejo de Presidentes en las oficinas de Av. Quilín 5635. El Sifup busca convencerlos de retroceder con la decisión, y la gran amenaza es convocar a paro para el comienzo de la temporada 2024, lo que podría retrasar la Supercopa y también las primeras fechas.

“Todos esos puntos se tienen que solucionar antes de que comience el torneo o, lamentablemente, tendremos que llamar a nuestras bases, ser consecuentes con lo que hemos dichos y no podría empezar sin estas condiciones. No habría primera fecha si hay seis extranjeros. El fútbol chileno no da para tener a seis en la cancha”, explicó Gamadiel García, presidente del Sindicato.

¿Cuándo vuelve el fútbol chileno en 2024?

Los clubes del fútbol chileno están de vacaciones y a la espera del inicio oficial de la temporada 2024. Esto ocurrirá el día 11 de febrero, cuando Huachipato y Colo Colo se enfrenten en la Supercopa de Chile. Una semana más tarde arrancará el Campeonato Nacional.

