La temporada 2024 todavía ni comienza y ya está llena de problemas tras la propuesta de la ANFP de aumentar los cupos de extranjeros. La entidad busca que los cupos aumenten de cinco a seis, lo que no tiene nada de contento al SIFUP.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales ha dejado claro que no está para nada de acuerdo con la medida y este martes se lo hizo saber a la entidad. En una reunión de dos horas, le dejaron clara la postura e incluso amenazaron con un paro del fútbol chileno.

Gamadiel García conversó con la prensa y disparó con todo tras la junta. “El problema no es la directiva de la ANFP, es el Consejo de Presidentes, que es uno creativo que todos los años nos sorprende con algunas resoluciones. Esta no es la ocasión ni algo distinto a lo del año anterior con la propuesta de los seis extranjeros en cancha”.

Fue tras ello que el presidente del SIFUP advirtió de un posible paro. “Todos esos puntos se tienen que solucionar antes de que comience el torneo o, lamentablemente, tendremos que llamar a nuestras bases, ser consecuentes con lo que hemos dichos y no podría empezar sin estas condiciones”.

“No habría primera fecha si hay seis extranjeros. El fútbol chileno no da para tener a seis en la cancha. Primero por un tema de competencia, segundo porque en nuestro territorio no hay ningún país que tenga más de seis autorizados. Se habla siempre de la economía del torneo y no se condice con eso. Se habla de números rojos y traer extranjeros, considerando los montos que ganan, no serían un ahorro para la liga”, añadió.

En esa misma línea, Gamadiel García recalcó que “siempre hemos pensado que en la inversión en cadetes, que se puedan sacar jugadores de la cantera. Que sean aporte para las sub 20 o 17 o adulta es lo que buscamos como gremio. Esta condición va en desmedro de la selección”.

SIFUP culpa al Consejo de Presidentes y pone condiciones para no irse a paro por los seis extranjeros

El SIFUP no sólo se mostró en contra de la medida, sino que apuntó directamente al Consejo de Presidentes como el responsable. “No hay ninguna postura, base ni argumentación empírica para señalar que con seis extranjeros puedes competir a nivel internacional”, dijo Gamadiel García

“No se condice con el tema económico que dicen los equipos que viven a diario, entonces todo indica que esta es una postura de nueve instituciones que buscan negocio, que buscan favorecer a alguien pero no al fútbol”, añadieron.

Gamadiel García no se quedó ahí y enfatizó que esta medida puede afectar al fútbol joven justo a días de haberse confirmado el Mundial Sub 20 en Chile. “Esta postura del Consejos de Presidentes no beneficia a la adulta ni a la sub 20. Ya está confirmado el Mundial en nuestro país y no hay una proyección de poder, por ejemplo, darle más minutos a los que en 2025 podrán participar del torneo”.

“¿Por qué? Porque las bases están con menos tiempo para los juveniles, solo uno puede cumplir con los minutos en la cancha y los seis extranjeros van en camino contrario”, complementó.

Consultado por si aceptarían que sean seis en planilla y cinco en la cancha, Gamadiel García no dudó. “Hasta el día de hoy no hay acuerdo que indique que esto lo respetará el Consejo de Presidentes. Si este es uno de los problemas, para mí también lo es el tema de los contratos en la B y la Segunda. Tenemos varios temas que vienen desde el 2021 al arrastre”.

“¿Si hay punto medio? Eso depende de cómo se plantee en el Consejo de Presidentes. Hasta hoy no hay nada concreto. Nosotros siempre hablamos de cinco extranjeros en cancha. De ahí en adelante, si toman una decisión distinta a esa, es la que nos genera problemas”, sentenció.

Por ahora el fútbol chileno vive una guerra entre el SIFUP y la ANFP por los seis extranjeros. La medida sin duda golpeará fuerte a la competencia, por lo que se esperan unas próximas semanas llenas de polémica al respecto.

¿Cuándo vuelve el fútbol chileno en 2024?

Los clubes del fútbol chileno están de vacaciones y a la espera del inicio oficial de la temporada 2024. Esto ocurrirá el día 11 de febrero, cuando Huachipato y Colo Colo se enfrenten en la Supercopa de Chile. Una semana más tarde arrancará el Campeonato Nacional.

¿Cuándo termina el periodo de Pablo Milad como presidente de la ANFP?

Pablo Milad fue electo presidente de la ANFP y tendrá que completar un periodo de tres años. Es decir, su mandato durará hasta el año 2026.

