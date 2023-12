Un auténtico revuelo causaron las declaraciones del ex delantero Reinaldo Navia, en contra del fondo de retiro para jugadores que entregó el SIFUP (Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile), donde dirigió duros términos hacia el presidente del organismo, Gamadiel García.

“Lo he buscado para hablar y se ha hecho el hueón. Le dan dinero a los futbolistas que se van retirando. Si tienen 11 años de carrera les dan cierta cantidad de carrera y de ahí para adelante. No digo que ellos no lo merezcan, pero se ha dejado de lado a las generaciones pasadas“, expresó el Choro en redes sociales.

Ante esta situación, se le consultó a García, presente en la Gala Cracks 2023, por los dichos de Navia contra su gestión en el Sifup, y prefirió no hablar de la polémica, asegurando que es un tema que está cerrado, con la entrega del fondo de retiro a 27 futbolistas.

“Sin comentario, ningún ruido. No me voy a referir a lo que dijo Reinaldo, porque para nosotros es un tema que está zanjado hace bastante tiempo“, afirmó el mandamás del ente gremial, quien prefirió abordar los temas a discutir para el próximo año.

¿Qué propone el SIFUP para la próxima temporada?

Entre las iniciativas que el organismo busca implementar para el 2024, es que se ajuste la duración de los campeonatos, pues a juicio del dirigente “lo importante es que el torneo dure para que a lo menos sean 11 meses de contrato, más allá del formato”.

Además, García espera que el Consejo de Presidentes de la ANFP, “entienda que el torneo además de ser entretenido en la parte alta de la tabla, en la parte baja tiene que ser un torneo que castigue un poco más, con dos descensos directos y dos liguillas“.

¿Quién salió en defensa del ente gremial?

Curiosamente uno de los ex futbolistas que salió al paso de los comentarios de Navia fue nada menos que Matías Fernández, quien agradeció el fondo de retiro del SIFUP, “ya que es importante cuando uno termina de jugar, para empezar una nueva etapa. Es muy importante para los jugadores, se agradece de todo corazón”.

