ANFP recibió, este martes, la solicitud formal por parte del Sindicato de Futbolistas Profesionales para suspender los partidos de los clubes de la región de O’Higgins hacia el sur, debido a las condiciones climatológicas de los últimos días. El Sifup busca custodiar a sus asociados.

El sistema frontal que ha afectado a la zona centro sur de Chile este fin de semana no solamente anegó el estadio Fiscal de Talca. Muchos futbolistas y planteles han sido víctimas de las lluvias; en Curicó y Talca se han inundado sus casas y tampoco pueden entrenar normalmente.

En sus redes sociales, SIFUP comentó que “debido a la grave situación climática que afecta a la zona centro-sur, y por la cual algunos jugadores se han visto damnificados y otros no han podido entrenar con normalidad, solicitamos a la ANFP que los partidos de los equipos de la Sexta Región al sur sean suspendidos”.

Es más, el Sindicato de Futbolistas afirmó que “las condiciones climáticas actuales no permiten el normal desarrollo de la actividad, por lo que esperamos contar con la voluntad para la debida reprogramación de estos encuentros”.

Cristian Zavala, por ejemplo, compartió en sus Instagram Stories imágenes ayudando al futbolista Matías Ormazábal, cuya casa sufrió inundaciones luego del desborde de un estero cerca de su hogar en Curicó.

¿Qué partidos podrían ser suspendidos?

En Primera División: Huachipato vs Palestino, Curicó Unido vs O’Higgins y Magallanes vs Colo Colo podrían ser suspendidos. Asimismo, en el Ascenso, no hay localías afectadas, pero sí clubes que no podrían llegar a sus partidos. Se trata de Deportes Santa Cruz que visita a Cobreloa, o Rangers ante Unión San Felipe, e incluso UdeC vs Santiago Wanderers.

En Segunda División entran Rengo vs San Antonio Unido, Linares vs General Velásquez, Valdivia vs Deportes Concepción, Iberia vs Melipilla y Vial vs Trasandino. Por su parte, en el Campeonato Femenino solo se vería afectado Fernández Vial vs Deportes Iquique.

¿Hasta cuándo lloverá en Chile?

Se espera que las lluvias se prolonguen al menos hasta el jueves 24 de agosto durante la madrugada. Esto, en las regiones entre Valparaíso y la Araucanía.