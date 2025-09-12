Es una de las figuras de uno de los clubes del fútbol chileno y que en el último mercado de fichajes sonó en otros equipos. U de Chile, sin ir más lejos, estaba interesado en sus servicios.

Era un volante para poder potenciar una zona que ha tenido más movimiento por la gran cantidad de partidos, pero también estaba en la órbita de otros clubes.

Por ejemplo, Universidad Católica lo tenía en carpeta para debutar en el Claro Arena, e incluso estaba prácticamente todo listo para fichar en Liga de Quito de Ecuador.

ver también U de Chile acelera por Álvaro Madrid: Everton confirma acercamientos por su partida

De sonar en U de Chile y la UC a firmar hasta el 2027

Estas referencias corresponden a Álvaro Madrid, quien estuvo en la órbita de U de Chile en el último mercado de fichajes, como también en los cruzados y el cuadro ecuatoriano.

ver también U de Chile mira desde lejos la situación de Álvaro Madrid: el segundo refuerzo en espera

Sin embargo, su futuro está escrito porque continuará en su club, Everton de Viña del Mar, luego de firmar la renovación de su contrato hasta finales de 2027 con un bonito video.

“Lo que comenzó como un sueño de niño, hoy se escribe como la historia de un capitán eterno”, fue parte de la publicación del cuadro ruletero en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Álvaro Madrid también sumó minutos este 2025 con la selección chilena ante Panamá en el Estadio Nacional. Foto: Photosport.

En declaraciones que recoge el mismo club, quien fuera pretendido por U de Chile comentó que “estoy muy feliz por firmar esta renovación y extender mi contrato con el club que me vio crecer y del cual soy hincha”.

Cabe destacar que Álvaro Madrid iba a quedar libre a final de año e incluso negociar como agente libre hasta hace no mucho. De hecho, su cláusula de salida era de 800 mil dólares para quien requería de sus servicios.

Publicidad

Publicidad

El periodista Diego Peralta, especializado en la actualidad de Everton de Viña del Mar, detalló que U de Chile era el equipo más interesado en contar con el jugador para el último mercado de fichajes.