Palestino y Everton serán los encargados de cerrar la primera fecha de la Copa de la Liga 2026, en un duelo clave por el Grupo C donde ambos buscarán comenzar con el pie derecho y tomar confianza de cara a lo que viene.

Duelo que será una oportunidad para que los dos equipos cambien el aire tras su irregular presente en la Liga de Primera, donde vienen complicados en la parte baja.

Recordemos que solo el primero de cada grupo avanzará a semifinales, por lo que ganar se vuelve una obligación. Más aún considerando el premio mayor: un cupo a la Copa Libertadores 2027.

Palestino vs. Everton: Hora y canal

Palestino vs. Everton juegan este domingo 22 de marzo, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la fecha 1 de la Copa de La Liga.

El partido entre Árabes y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

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Grupos de la Copa de la Liga 2026