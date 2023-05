El presidente de la ANFP, Pablo Milad, lideró la presentación de un nuevo auspiciador para la selección chilena, donde, pese a que el encuentro era por publicidad, no pudo evitar referirse a los WhatsApp que fueron filtrados de parte del directorio que comanda.

En ese sentido, el mandamás del fútbol chileno aseguró que ya ha conversado con las personas apuntadas, dejando en claro que la misión de todos en trabajar en conjunto por erradicar la violencia de los estadios.

“Yo he superado el impase. Primero porque me he reunido y he conversado con parte de los ministros por las situaciones. He pedido mis disculpas públicas por los términos. No fue la finalidad minimizar las acciones del Gobierno, todo lo contrario, para reforzar la idea. No con el lenguaje más adecuado, porque fue trivial y con gente que uno conoce hace mucho tiempo”, comenzó explicando Milad.

Pese a esto, tuvo una particular forma de enfrentar las filtraciones, donde apunta a la prensa en ese sentido, donde también se encontrarían con sorpresas.

“Lo más importante es trabajar en erradicar la violencia en los estadios. Cuando uno se equivoca, pide disculpas de corazón. Si filtráramos WhatsApp de todos los que están acá, saldrían sorpresas”, enfatizó.

Pese a todo, asegura que todos han sacado una lección de este hecho que afectó a la ANFP, donde ahora deben tener cuidado en cómo comunican los avances o nuevos proyectos.

“Lo único positivo es que muchos amigos me dijeron que ahora tenemos que poner mucho cuidado con lo que vamos a escribir. Sirvió de algo. Vieron mi experiencia, que fue bastante dura por lo demás, porque con todo esto no me daban ni ganas de salir a la calle, pero es parte de una situación que ya está superada”, puntualizó.