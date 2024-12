Los hinchas ya están comenzando a pensar en el Campeonato Nacional 2025, luego del triunfo de Colo Colo en el último torneo, que peleó hasta el final contra Universidad de Chile, en un choque de infarto.

Por lo mismo, muchos esperan que esta lucha se vuelva a repetir para una emocionante definición del torneo, aunque hay una versión que mira el futuro y asegura que la balanza ya está inclinada para un de los equipos.

Fue Rosaura Fernández, quien es psicóloga y numeróloga, quien se atrevió a indicar quién será el campeón la próxima temporada, donde asegura que se viene una gran revancha bullanguera.

Fue en La Metro, donde la especialista se la jugó apuntando a la gran temporada que tendrá el técnico Gustavo Álvarez, dando como campeona a Universidad de Chile.

Colo Colo y U de Chile nuevamente a pelear el Campeonato Nacional. Foto: Marco Muga / SIFUP.

¿Habrá nuevo campeón en el fútbol chileno?

Se acerca el año 2025 y en el programa “Marca Personal” quisieron adelantar lo que viene en la próxima temporada, donde el futuro chileno se toma la emoción de los hinchas que quieren saber qué pasará con su club.

Por lo mismo, la psicóloga y numeróloga Rosaura Fernández pidió como dato clave la fecha de nacimiento del técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez.

“Tengo la fecha de nacimiento del técnico de la U, que este año estuvo peleando el campeonato, terminó subcampeón, clasifica a la Copa Libertadores, va a tener tres torneos que jugar. Nació el 24 de noviembre de 1972”, comentó el conductor del espacio.

Fue el momento de Rosaura Fernández: “Primero que nada me encanta porque es sagitario, estamos en tiempos de sagitarios y yo amo a los sagitarios”.

Gustavo Álvarez levantó la Copa Chile pero quiere la revancha en el Campeonato Nacional. Foto Andres Pina/Photosport

“El año que terminó, los años de cada persona van de cumpleaños en cumpleaños, ese es su ciclo. El 24 de noviembre termino un ciclo donde el punto débil era demorarse en las decisiones y yo creo que por eso fue que la U no ganó el campeonato”, explicó.

Pese a los temperes, aseguró que puede ver que el próximo año será para Universidad de Chile, donde tendrán su gran revancha de lo vivido ante Colo Colo.

“Pero ahora, la alegría que me da, es que está empezando un excelente año, un año qué es de triunfos, un año que si tomas las riendas de tu vida, no escuchas a nadie y vas hacia adelante, evidentemente el campeonato va a ser azul. Me la juego por un campeonato azul azul azul y tenemos que mandarle el video”, finalizó.

Revisa el video: