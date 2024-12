En conversación con Paulo Flores, dos ex jugadores de la U y Colo Colo analizaron la lucha de albos y azules por Rodrigo Tucu Contreras, el Superclásico del mercado de pases.

Ex delanteros de Colo Colo y U de Chile y la pelea por el Tucu Contreras: "Es un incógnita, una apuesta"

Rodrigo Contreras fue subgoleador del Campeonato Nacional 2024 con 16 goles en Everton, superado sólo por Fernando Zampedri (19), el ídolo de Universidad Católica y monstruo de las redes en el fútbol chileno.

Tras el fin de la temporada, y a espera de la Supercopa, Colo Colo y Universidad de Chile protagonizan un Superclásico en el mercado, ambos equipos interesados en fichar al delantero argentino de 29 años y oriundo de San Miguel de Tucumán.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el ex delantero que tuvo breve paso por Colo Colo, cedido desde O’Higgins, Carlos Gustavo de Luca, abordó la opción del Tucu Contreras en los albos y la U.

“Yo lo vi jugar acá en Argentina, en Quilmes, y me pareció muy buen jugador, pero de poco gol. En Chile demostró lo contrario: se encontró con el gol, pero no sé si está para un equipo grande. Ya no tenía lugar acá en el fútbol argentino”, dijo El Goleador de las Malvinas.

Contreras Superclásico: Incógnita, una apuesta

Agrega que “el fútbol ha cambiado mucho de cuando yo yo jugaba, el otro día escuchaba a Barticciotto criticando a Javier Correa, porque fueron a comprar goles y marcó más o menos cuatro”.

“Hoy no se sabe, Correa llegó como un jugador totalmente vigente en Argentina, de equipo grande como Estudiantes, pero no anduvo como se esperaba para un nueve de Colo Colo. En ese sentido, Contreras conoce más el fútbol chileno, pero en los equipos grandes es difícil. En Colo Colo o la U sería una incógnita”, concluye.

Por otro lado, Héctor Pinto, identificado con Universidad de Chile pero que jugó dos temporadas en Colo Colo, sostuvo que “yo creo que a nivel nacional es un buen jugador, un gran goleador. Para nuestro nivel está bien, en un club grande podría ser… Pero a mí me gustaría para la U alguien con más pergaminos, y Contreras es una apuesta”.

Añade que “si quiero participar en Copa Libertadores, buscaría a alguien con muchos más pergaminos, con bagaje internacional mayor al que tiene el Tucu”.

El otrora entrenador chileno sentencia que “ha pasado con otros jugadores que llegan a la U o Colo Colo y no rinden como lo venían haciendo, porque estos equipos requieren otro tipo de jugador, otra cosa. Es una presión extra que no tienen los equipos más chicos. Yo creo que es un jugador con muchas condiciones, me parece un jugador interesante. Pero quiero que la U se meta la mano al bolsillo y vaya a buscar algo más”.