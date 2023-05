Jaime García se ha hecho un nombre gracias a sus grandes temporadas con Ñublense. Este miércoles lo ratificó con un ajustado empate contra el Flamengo en la Copa Libertadores, que le significó elogios del cuadro brasileño y hasta del propio Jorge Sampaoli.

Pero más allá de lo bueno, el técnico está preocupado. No por los Diablos Rojos ni el comportamiento de los hinchas, como pasa con los tres grandes, sino por el abandono en que tienen a las divisiones inferiores de nuestro país. En exclusiva con RedGol, el estratega instala una alarma al respecto ya que, para él, “algo está pasando que no estamos siendo competitivos y combativos internacionalmente”.

“Nos estamos extinguiendo en el tema cadete, formativo”, dice alarmando a los dirigentes. “Ya los jugadores no se preparan para competir, para corregir. Hemos perdido en todo sentido en cadetes, en formar, en llegar con jugadores formados psicológica, futbolística y tácticamente. Las divisiones inferiores están en las últimas, necesitan algo, porque estamos con un respirador artificial”.

Jaime García hace un desesperado llamado al fútbol chileno para salvar a las canteras. “Hay que hacer algo potente, porque con campeonatos que duran dos meses entre los mismos… estamos entregando pocas herramientas a las selecciones, a lo equipos femeninos, de Chile. Tenemos la visión muy corta”.

El DT pone de ejemplo a Ñublense, al que quiere potenciar en el futuro, pero insiste. “Estamos pasando un momento en que esta camada de jugadores que estaban constantemente saliendo se está acabando, hace tiempo”.

En esa misma línea, evita pensar en un adiós a los Diablos Rojos. “Creo tanto en el trabajo a largo plazo que trabajar con planteles cortos o con plantillas distintas… no es llegar y trabajar. Lo mismo el profe (Gustavo) Huerta, que mira dónde está. O como lo tuvo Damián (Muñoz). Está complicado”.

“Cada vez somos más corto plazista y tratamos de hacer jugadores por minutos por obligación, en lo que debería ser una constante.A veces molesta y me dicen que me quemo, pero me da lo mismo, porque creo en la realidad del fútbol y lo que está pasando”, agregó

Si bien le interesa dar el salto al extranjero como técnico, Jaime García primero quiere ordenar la casa. “Si quiero dar el salto, me gustaría afuera y con respaldo para mostrar de qué estoy preparado. Siento que aquí me estoy preparando, pero estoy preocupado el tema de formación, que estemos dejando perder mucho material y no entreguemos herramientas en viajes, en entrenamientos, en canchas, en cómo se entrenan, en los campeonatos. Se han dejado a los equipos, antes Palestino, Colo Colo iban a jugar copas a Inglaterra y se paró todo eso”.

“Hoy los chicos hasta dejan de entrenar, no hay pasión, lo ves en los estadios con mil personas. Las entradas no es acorde con la realidad, pero lo ves en otros lados, que el gusto por el fútbol se nos ha ido acabando”, sentencia sobre la desconexión dirigencial del fútbol chileno con los hinchas.

Jaime García elogia la calidad humana de Arturo Vidal

Dentro de todos los elogios que recibió de parte del Flamengo, también estuvo Arturo Vidal. El King aplaudió al Ñublense de Jaime García y el DT respondió de vuelta, soñando incluso con dirigirlo.

“Saludé a Arturo. No somos amigos, pero es un caballero. Humaniza el fútbol e independiente de todo, me encanta como persona. Si me lo tienen que dar, dámelo al tiro”, lanzó.

Finalmente insistió en su admiración por el King. “Arturo Vidal humaniza el fútbol, es muy respetuoso y eso hay veces que no lo ves. Otros jugadores juegan cinco partidos y no te dan ni un ‘Hola’ y él lo humaniza. Es respetuoso con sus compañeros y eso me agrada de él. Le tengo un profundo respeto”.