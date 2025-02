La Liga de Primera comenzó con la temporada 2025. El que no quiso perderse este inicio fue Johnny Herrera, quien asistió a ver uno de los partidos, pero no el de Universidad de Chile.

Samurái Azul es alguien que a pesar de haberse retirado en el 2021, sigue pendiente a todos los detalles del fútbol nacional. En la actualidad se desempeña como comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, por lo que intenta mantenerse al día y qué mejor, que yendo a la cancha.

El otro amor de Johnny Herrera

Uno de los buenos duelos que tuvo la primera jornada de la Liga de Primera, fue el encuentro entre Everton de Viña del Mar y Deportes Limache. Este duelo se jugó en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera y hasta ese lugar, llegó Johnny Herrera.

Si bien el bicampeón de América es muy identificado con Universidad de Chile, nunca ha escondido su cariño por los Ruleteros. De hecho, el exarquero está radicado en Viña del Mar, por lo que es habitual verlo en el Sausalito. Claro que esta vez, se desplazó a La Calera para seguir a Everton.

Vale recordar que Johnny Herrera tuvo un destacado paso por el Ever For Ever y fue clave en el último título del club en el Apertura 2008, donde fueron campeones remontando una increíble final ante Colo Colo. Incluso se retiró jugando en ese club. Por esto, el angolino suele ser recibido con cariño por los hinchas ruleteros.

“Viendo al Tomate Mecánico contra el Ever”, escribió Herrera en una historia de Instagram, junto a la imagen de su hijo Bruno con la mascota de Limache, club que era local en la jornada de este domingo.

Deportes Limache y Everton igualaron 1-1 en el Nicolás Chahuán Nazar, en lo que fue el debut del Tomate Mecánico en Primera División. Los dirigidos por Víctor Rivero rescataron la igualdad en los descuentos ante los Ruleteros y la presencia estelar de Johnny Herrera.