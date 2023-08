Un duro reto se llevó el técnico Jaime García, luego de su fuerte arenga en la previa de la definición a penales entre Ñublense y la Liga Deportiva Universitaria de Quito, por la Copa Sudamericana.

Si bien sus dirigidos se inclinaron en la llave, que fue muy luchada en la altura de la ciudad de Quito, el mensaje a sus jugadores, que fue captado por la señal de televisión, se replicó en todo el mundo.

Con el corazón

Fue el propio Jaime García quien recuerda con mucho cariño lo que le dijo a los jugadores en ese momento, en un mensaje que, asegura, le salió del alma por lo que habían hecho en Ecuador.

“El destino se cruzó, quien lo patee que esté en ese lugar y no lo cambie. Filo, no tengo más nada que decirles. Les agradezco por su alma, por la intensidad, peguenle con el alma. Escúchenme, no piensen hue*s”, fue lo que se pudo escuchar en la transmisión de ESPN.

Si bien los días pasaron, García reveló qué pasó después cuando su mensaje recorría todos los países: “Me retaron. Soy así de simple, a veces hablo con el corazón y lo lanzo”, comentó en DirecTv.

Más allá de todo, García explica la particular forma que tiene de vivir los partidos de fútbol, que lo llevan a este tipo de situaciones.

“Hay momentos del fútbol cuando nos colocamos los técnicos medios sutiles, es mentira, porque el fútbol te da estas cosas, estaba el micrófono. Pero es así un poco como yo lo vivo. Me lo han mandado todo el día y me he reído todo el día”, finalizó.

