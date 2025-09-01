Colo Colo se quedó con el triunfo en el último Superclásico ante Universidad de Chile. Claro que hay una jugada que sigue generando opiniones divididas, aunque Patricio Yáñez está muy seguro de su postura.

Los Albos dejaron atrás los malos resultados y consiguieron la victoria por 1-0 ante el Romántico Viajero con gol de Vicente Pizarro a los 81 minutos. Los dirigidos por Gustavo Álvarez jugaron con uno menos desde los 31′ por la correcta expulsión de Franco Calderón.

La impresión de Patricio Yáñez

Claro que la jugada más polémica del encuentro no fue la roja a Calderón, sino que la no expulsión de Javier Correa. Para muchos, el delantero de Colo Colo golpeó con su codo a Matías Zaldivia, pero el árbitro Cristián Garay solo le mostró la tarjeta amarilla.

Esta acción ha generado un amplio debate entre hinchas y los paneles deportivos. Uno de ellos fue en Radio Agricultura, donde Patricio Yáñez, Juan Cristóbal Guarello y Cristián Caamaño comentaron la jugada. Para el campeón de la Copa Libertadores con los Albos, es correcto que no fuera expulsado Correa.

“Está bien la amarilla, no me parece roja. Me parece que está bien mostrada la amarilla. Los tres están arriba consideraron que no es expulsión y coincidieron con el árbitro“, indicó Yáñez en la radio. Claro que Guarello cree que al menos debió haber llamado del VAR.

“La de Correa está bien al límite. No entiendo porque el VAR no lo llamó porque si lo expulsaban estaba en el margen“, complementó el periodista. Cristián Caamaño por su parte, aseguró que en la jugada tiene poca responsabilidad el árbitro Cristián Garay y que la tecnología tenía que haber intervenido.

“La imagen demuestra que Correa lo va a buscar con el codo en el rostro y ese codo no es natural y es agresión. Es revisable, pero de esta exculpo a Garay y es toda del VAR“, cerró Caamaño. Colo Colo y Universidad de Chile se volverán a ver las caras el próximo 14 de septiembre por la Supercopa.