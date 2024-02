Nicolás Peric piensa en su despedida: "No quiero pensar que es el punto final, es muy difícil de asimilar"

Ex jugador

Ex jugador

Nicolás Peric se retiró del fútbol en medio de la pandemia, por lo que su cese en la actividad pasó más bien desapercibido. Pero como es un jugador de gran trayectoria y de polémicas múltiples, se merecía un adiós conforme a su figura.

Es lo que pasará este sábado 10 de febrero, cuando el Loco sea despedido en el Fiscal de Talca, en un partido en el que están invitadas figuras de la talla de Jean Beausejour, Jaime Valdés, Esteban Paredes y Marcelo Barticciotto, entre otros.

Será la oportunidad del arquero de despedirse en las canchas del club que lo vio nacer en el profesionalismo. En 1996, el Loco hacía su debut en el cuadro talquino, en el mismo recinto de su despedida.

Con más de 25 años de carrera, Peric espera poder dar cierre a un proceso que no le ha sido fácil asimilar, sobre todo por el momento en el que le tocó decir adiós, en una instancia en que la atención estaba puesta en otras cosas, a nivel no solamente nacional, sino mundial.

Las palabras del Loco

Nico Peric espera ansioso el sábado. En conversación con BioBioChile el ex arquero confesó su nerviosismo de cara a la despedida. “No quiero pensar que es el punto final, solo quiero disfrutar y pasarlo bien, no ponerme nervioso ya que igual es algo muy difícil de asimilar. Pero tengo la sensación de que va a salir todo lindo y voy a cerrar el ciclo que nunca pude cerrar”, señaló el ahora comentarista en televisión.

“Sinceramente, no me he querido poner a pensar ni calentar la cabeza con ese tema del punto final o cierre. Lo único que quiero es poder disfrutar, pasarlo bien con mi gente, de despedirme de la gente con la que compartí tantos años en el fútbol”, añadió un emocionado Peric.

A pocas horas de su despedida, Peric espera una gran asistencia en la Séptima Región. “Espero una buena repuesta de toda la gente de Talca, de Rangers, además que vendrán muchos invitados lindos que harán que todo esto sea lo más amenos posible”, añadió.

Cabe resaltar que Nicolás Peric está gestionando con la Municipalidad para que la gente que asista a su despedida pueda aportar con alimentos no perecibles, ropa y ayuda en general, para colaborar con la gente damnificada en los incendios de la Región de Valparaíso. “Si puedo colaborar en algo, lo haré”, cerró el ex portero. Un Loco lindo.

¿En qué equipos jugó Nicolás Peric?

El ex portero tuvo un largo recorrido en el fútbol nacional, jugando en Rangers de Talca, Unión Española, Audax Italiano, Cobresal y Everton, entre otros. Fuera de Chile jugó en Argentinos Juniors, en Olimpia de Paraguay y en el trabalengua turco, el Gençlerbirliği.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.