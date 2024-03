Ex Colo Colo apunta a traer a Ronaldinho para su despedida: "Conversaré con él a ver si está dispuesto a venir"

Sólo minutos separan al Superclásico 195 de la realidad. Este domingo volverán a enfrentarse Colo Colo y Universidad de Chile en el Monumental y es bueno recordar a aquellos que vivieron este importantísimo partido.

Uno de ellos fue Gonzalo Fierro. Jugador de Colo Colo en dos períodos (2002-2008 y 2012-2018), el delantero que fue también parte de la Roja en el Mundial de Sudáfrica 2010, ha tenido una larga carrera que hay que festejar.

Es por eso que el ex Joven Pistolero prepara un duelo para decirle adiós de buena manera al fútbol nacional. Para ello, quiere traer también jugadores con los que compartió en el extranjero.

Cabe recordar que Gonzalo Fierro estuvo más de cuatro años jugando en el Flamengo, equipo con el que logró el Campeonato Carioca en dos ocasiones. ¿Algún brasileño del Fla que salte a la mente?

Apunta alto

Gonzalo Fierro no se viene con pequeñeces. Para su despedida, además de querer que digan presente Jorge Valdivia y Matías Fernández, el ex jugador de Colo Colo quiere traer nada menos que a Ronaldinho.

Así lo confesó en el programa de Youtube, Futmas. “Siempre lo he dicho, el día que yo tuviera mi despedida me gustaría que estuviera toda la gente con la que yo fui feliz en el fútbol. Son muchos, pero claramente mis amigos y una de las personas que me gustaría que estuviera es Ronaldinho”, señaló Fierro.

“Ronaldinho viene a Chile en un par de semanas más a un evento y quiero ver la posibilidad de conversar con él para ver si está dispuesto a venir. Si me dice que sí, voy a dar la noticia en un tiempo más”, confesó Fierro, en relación al evento Wellfest 2024, el que reunirá a estrellas del fútbol mundial y de la Roja.

Pese a todo esto, Fierro dejó claro que aún no tiene asegurado el duelo de despedida, por lo que todo está recién armándose.