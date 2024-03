Llegó el día. Cuando la ANFP dio a conocer el fixture del Campeonato Nacional, muchos le pusieron una cruza al 10 de marzo, debido a que este domingo se juega la versión 195 del Superclásico del fútbol criollo entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Los locales serán los albos, quienes esperan mantener una larga superioridad jugando en Pedrero contra los azules, porque la última victoria laica en Macul data del lejano 9 de septiembre de 2001.

El equipo de Jorge Almirón llega con mucho más trajín que su rival, porque aparte de haber jugado tres encuentros por el torneo local, lleva tres duelos por la Copa Libertadores, y este miércoles tiene la revancha por el certamen internacional ante Sportivo Trinidense, en una serie que va igualada 1-1.

La formación de Colo Colo

Para el duelo entre Colo Colo y la U el entrenador del Cacique, Jorge Almirón, no se va a guardar nada, y pese a que el miércoles tiene un compromiso copero fundamental, pone lo mejor para el Superclásico.

Una de las grandes novedades en el once albo es el retorno a la titularidad de Arturo Vidal, quien contra Trinidense no fue ni a la banca y contra la U será de la partida, en desmedro de Vicente Pizarro.

El otro cambio que se pensaba que iba a hacer el ex DT de Boca Juniors era en ofensiva, con Guillermo Paiva en lugar de Marcos Bolados, sin embargo el antofagastino no se mueve del once estelar.

De esta manera, la formación de Colo Colo es con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Arturo Vidal, Leonardo Gil; Cristián Zavala, Marcos Bolados y Carlos Palacios.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.