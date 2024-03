Un partidazo se jugará este domingo. El Campeonato Nacional se viste de gala, porque en la cuarta fecha se llevará a cabo el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, a disputarse en el estadio Monumental.

En la antesala al encuentro se prevé un duelo más que parejo, porque los albos llegan con mucho trajín tras su participación en la fase previa de la Copa Libertadores, mientras que los azules tienen canasta limpia con dos victorias en la misma cantidad de encuentros.

La historia es favorable para el Cacique, que no pierde de local con los laicos desde el lejano 9 de septiembre de 2001, con el recordado gol del volante Carlos Garrido en el tramo final del compromiso.

El pronóstico del astrólogo amigo de Almirón

Uno de los temas que tuvo que aclarar el nuevo DT de Colo Colo Jorge Almirón en su presentación fue su relación con el polémico astrólogo Giorgio Armas, a quien negó.

“Yo podría decir que sólo hablo de fútbol. Es algo delicado. Este señor cuando yo llego a Boca me lo sugiere un directivo, una cuestión de energía o cábala”, dijo el estratega.

“Lo llamé y hablé con él, hicimos un zoom y me saqué una foto. No tengo ninguna relación con esa persona. No lo conozco. Fue una comunicación telefónica y trascendió. Se habló mucho en Argentina y para salir a aclarar no tengo tiempo”, agregó Almirón.

Pese a lo anterior, Armas se autodenominó el astrólogo de Colo Colo y sigue llamando a Jorge Almirón como su amigo, y ahora habló del Superclásico a jugarse en Macul.

Un hincha albo le preguntó por X sobre su presagio de cómo va a salir el encuentro y su respuesta no gusta mucho en los seguidores blancos.

“Solamente hay que cuidarnos del arbitraje”, dijo de forma tajante Giorgio Armas, apuntando al trabajo del debutante en clásicos José Cabero.

¿Cuándo juegan el Superclásico Colo Colo vs Universidad de Chile?

El Superclásico 195 entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 10 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental, válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.