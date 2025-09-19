Siempre es bueno saber de los antiguos cracks del fútbol chileno y reconocerlos por su pasado, más aún cuando tienen un brillante presente. Así se puede resumir la historia de Mauricio Illesca, ex delantero nacido en U de Chile.

El popular “Bototo” pasó por clubes como O’Higgins y Colo Colo, siendo parte en el final de la Roja que clasificó al Mundial de Francia 98. Con RedGol repasa en qué está y recuerda sus mejores hazañas.

“Trabajo con el fútbol de niños, en la franquicia de la Juventus. Llevo harto tiempo con la Juve, desde hace 12 años más o menos. Los llevo a vivir experiencias en viajes a Italia y Sudamérica. También desarrollo la Santiago Cup”, cuenta el ex delantero.

La experiencia con Zamorano y Salas

Mauricio Illesca reconoce en diálogo con RedGol que está en un gran momento de su vida lejos del bullicio del fútbol de alta competencia y las comunicaciones, donde estuvo en su momento.

“No me sentía cómodo ni partícipe. Yo terminé y estudié administración, también gestión deportiva y soy entrenador de fútbol. En Chile falta un centro de metodología deportiva, hay mucha gente con mucha sabiduría”, recalca.

A la hora de recordar su época como futbolista, “Bototo” reconoce que su ídolo es Carlos Caszely, ya que lo admiro mucho, en la época del 80 él era el referente nuestro en Chile, cada vez que lo veo, lo abrazo. Es un movedor de masas como Bam Bam (Zamorano), Marcelo (Salas) y Alexis”.

Illesca con la Roja.

“Marcelo y Bam Bam fueron los referentes de todos estos chicos que después explotaron, ellos creo que son parte de la generación importante de los dorados. Nosotros ahí estuvimos al medio: yo, Candonga (Carreño), (Rodrigo) Barrera”, aseguró.

Su legado:

Finalmente, Illesca relata que está feliz con lo logrado en el fútbol, ya que “siempre digo que fui un jugador conocido, no famoso. A lo mejor no me reconocen de cara, pero dicen ‘el Bototo’ y ahí sí…”.

“Me hubiese gustado poder estar en la U en las divisiones inferiores. De alguna manera las expectativas que generé en en la U no las pude después llevar a concretar”, cerró el querido ex artillero azul.

