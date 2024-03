Deportes Iquique ascendió a la Primera División y, para sorpresa de todos, se transformó en un rápido protagonista. Los Dragones Celestes están invictos y, a la espera de lo que pase con el partido pendiente de la U, son los líderes del Campeonato Nacional 2024.

Todo esto ha sido de la mano de Miguel Ramírez, quien le dio un alza a un equipo que volvió a la máxima categoría a dar la pelea. En conversación con ESPN, el DT recalcó que “no era fácil porque, por estadísticas, los que ascienden a Primera son los candidatos a descender”.

“De los objetivos, el principal era formar un equipo competitivo para tener la capacidad de desarrollar el trabajo que hemos hecho en todos los equipos. La diferencia es que en este plantel metimos mucha mano y lo pudimos formar”, añadió.

Miguel Ramírez recalcó que esto les permite hoy esta en la cima. “Había caja para traer a los jugadores más cercanos a lo que esperamos como propuesta futbolística y eso se ha desarrollado de buena manera a medida que pasan los encuentros”.

“Los jugadores se sienten bien en lo físico y entienden lo táctico, se entrena en la semana como si jugaran, lo que es nuestro lema: se entrena como se juega y se juega como se entrena”, complementó.

Miguel Ramírez se inspira en Mirko Jozic para sacarle el jugo a Deportes Iquique

Miguel Ramírez no sólo se refirió al gran momento, sino que también reveló la influencia de Mirko Jozic en Deportes Iquique. El técnico con el que fuera campeón de Copa Libertadores junto a Colo Colo en 1991 le ha servido de inspiración para hoy estar en la cima del torneo.

El entrenador reveló que ha tomado parte de lo que vivió con el croata para aplicarlo en los Dragones Celestes. ¿Qué cosas? “La técnica en velocidad, el jugar y tener la capacidad de entender los momentos para encontrar espacios para profundizar”.

Eso no fue todo, ya que también recalcó que “me gusta la posesión, pero me gusta ser directo. Una de las cosas que, en lo futbolístico me ha ayudado mucho, es lo físico”.

Tras ello tuvo palabras para otro de los hombres claves en el Cacique campeón de América. “Tuve la suerte de tener a Marcelo Oyarzún en el Colo Colo de 1991, en Universidad Católica y en la selección”.

“En los mejores momentos que me sentí, él estaba entregando experiencia y sabiduría para sacar lo mejor de cada jugador. En este tiempo es muy importante para desarrollar una idea de juego”, cerró.

¿Cuáles son los números de Miguel Ramírez en Deportes Iquique?

En lo que va de temporada 2024, Miguel Ramírez ha logrado dirigir un total de cinco partidos oficiales con Deportes Iquique. En ellos acumula cuatro triunfos y un empate, sin saber de derrotas aún.

¿Cuándo juega Deportes Iquique?

Deportes Iquique está a la espera de lo que pase con la U para enfocarse en su próximo desafío. El fin de semana del 31 de marzo se disputará la sexta fecha, donde enfrentará a O’Higgins con programación aún pendiente.

