Marcelo Salas, presidente de Deportes Temuco, alzó la voz después de las acusaciones que hizo el plantel. Los jugadores del primer equipo denunciaron diversas irregularidades como “pago de sueldos atrasados”, “comidas frías” y mucho más en una extensa carta.

En diálogo con Bolavip, el Matador catalogó como un error lo declarado por el plantel. “Ya tuvimos una conversación anoche y hoy. Estoy en Talcahuano (Temuco juega con Huachipato este miércoles) y tendré una reunión con ellos cuando lleguen. Muchas cosas de lo que dicen no son ciertas y están erradas”, sostuvo.

“Muchos se cuelgan de esto, que no tenemos los sueldos pagados, son todas absolutamente mentiras, que comen mal en una concentración, que el tema de un hotel o restaurant cuando no es tema nuestro, o que no hay agua porque se rompe una matriz y sí hubo agua, porque se compró”, aclaró.

“Fue un poco apresurado y fuera de lugar lo que escribieron. Yo venía viajando y no me pude reunir con ellos, pero nos reuniremos en Talcahuano y entiendo que le reconocieron al vicepresidente Raúl Jélvez, a Roberto Rojas y a Luis Landeros que hay muchas cosas que están fuera de lugar”, sumó.

“Pero el tema ya está hecho, ya tiraron una declaración que es muy ofensiva y que está alejada de lo que es el club”, complementó. Además, apuntó al Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) por pronunciarse luego de las denuncias del primer equipo.

“Aprovechan cada momento de pegarme cuando se deberían preocupar de otros jugadores que están en problema o exjugadores que necesitan más ayuda, más que la plata que están recibiendo para ellos. Pueden llamar a la ANFP, preguntar y verán que es absolutamente mentira. Tienen calefacción, tienen comida y una señora que les cocina, o sea están hablando mal del trabajo de la señora”, dijo.

“La semana pasada les dije que si tenían un problema y no lo resuelven, ¿por qué no lo cuentan? Como cuando me comentan sobre temas de premios, ponemos un palo más y se resuelve, todos felices. Ahí me pueden hablar y no para estos problemas”, disparó después

“O es mal intencionado o no lo pensaron, realmente. Aunque creo que fue pensado, pero dejaron un incendio. Estoy esperando acá para la reunión y, como somos todo frontales, espero que reconozcan el error”, cerró Salas. Temuco juega con Huachipato este miércoles por Copa Chile.