La jugada en la que Maximiliano Falcón quebró dos costillas del juvenil de Coquimbo Dixon Pereira trajo mucha polémica. Y bien lo supo Manuel De Tezanos, comentarista de aquel partido en TNT Sports, quien señaló en la transmisión que aprecia una jugada de fútbol del uruguayo sobre el delantero pirata.

Un hecho que en su streaming “Tarde pero al balong” abordó largamente, contando detalles de lo sucedido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso e incluso de una charla que tuvo con el entrenador de Coquimbo, Fernando Díaz.

“En el estadio me putearon, un periodista… o sea no me puteó, fue un maleducado”, comenzó señalando el conductor de Todos Somos Técnicos, quien además contó la charla que tuvo con el entorno coquimbano.

“Había gente del cuerpo técnico de Coquimbo que no fue maleducada, sólo no tenía la misma apreciación mía de la jugada, entonces yo le dije ‘es lo que vi’. Es que circuló entre la gente de Coquimbo la primera repetición, que se ve muy fea”, contó.

Encuentro con el Nano Díaz

Manuel De Tezanos además manifestó que tuvo discrepancias respecto a la jugada con el entrenador de Coquimbo, Fernando Díaz.

“Después me encontré con Nano Díaz subiéndose al avión en el aeropuerto y me mostró esa jugada. Yo le mostré otras, le dije a Nano que hay otras imágenes y ahí debatimos un rato de buena manera en todo caso”, contó De Tezanos.

Indica que entiende la percepción de la gente de Coquimbo. “Está bien, él defiende a sus jugadores y yo defendía mi posición. Por eso bajé al camión y pedí repeticiones, quería tener seguridad que lo apreciado en la transmisión había estado acertada”, señaló.