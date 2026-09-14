55 partidos se disputaron este sábado 12 de septiembre en la segunda fecha del Torneo de Clausura de la Liga Promoción.

La competencia deportiva en edades tempranas es una herramienta fundamental para la formación integral de los niños, y torneos como la Liga Promoción son un claro ejemplo de ello.

Este campeonato se encuentra disputando su segunda fecha previo a las Fiestas Patrias y ha marcado un nuevo hito en su desarrollo. Rompiendo todos los pronósticos iniciales, el actual Torneo de Clausura cuenta con la impresionante participación de más de 200 equipos.

La magnitud de este evento se refleja en la intensidad de su competencia y el entusiasmo de los niños, con 55 partidos que se disputaron este sábado 12 de septiembre.

Según la dirección de la Productora Haciendo Amigos, la proyección es enriquecedora: en este torneo se jugarán más de 1.000 partidos en total. Esta sana rivalidad culminará en un gran evento donde los campeones de los tres torneos anuales participarán en la Supercopa Final, enseñándoles el valor del esfuerzo a largo plazo.

El desarrollo de jóvenes talentos se observa en la Liga Promoción

Clubes profesionales participan en el torneo

Más allá de los números, el valor deportivo de esta liga radica en la convicción de que no hay nada más importante que jugar partidos, ya que esa es la forma real de desarrollar el fútbol.

Es tan alto el nivel competitivo que actualmente participan equipos del fútbol formativo de clubes como Recoleta, Cobreloa y Universidad de Chile. Esto permite que aquellos jóvenes que no son citados al torneo de la ANFP tengan un espacio de alta exigencia para seguir haciéndolos jugar y compitiendo.

Pero la competencia trasciende lo netamente futbolístico, convirtiéndose en una verdadera escuela de valores humanos.

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A través del deporte, los niños aprenden a convivir y a manejar sus emociones, un aspecto vital sabiendo que hoy en día la sociedad está violenta y cuesta controlar a los jóvenes en sus frustraciones. La organización entiende que es difícil y representa un riesgo, pero están convencidos de que prefieren correr ese riesgo a no hacer nada.

Este profundo compromiso humano explica por qué la Liga Promoción no se limita a los más pequeños, sino que también incluye categorías de avanzada edad, como la Sub-17 y la Sub-18.

La existencia de estos torneos mayores no solo sirve para buscar futuros jugadores, sino que ejerce una crucial labor social. El objetivo es claro: brindar un espacio para que los jóvenes jueguen y hagan deporte, evitando así que estén expuestos a problemas.

La Liga Promoción es el torneo en donde más jugadores salen a nutrir a los equipos federados de Santiago o donde continúan desarrollándose integralmente. La competencia constante los prepara para enfrentar los desafíos de la vida con una base sólida de perseverancia.

Para hacer posible toda esta formación valórica y deportiva, la liga despliega su acción en diversos recintos para albergar a las familias.

Los encuentros disputados el día sábado 12 de septiembre se llevaron a cabo en las canchas de Mundo Sport, Spark Malloco, el Estadio Juan Carlos Orellana de Pudahuel y el Complejo Premier Chicureo. Para seguir de cerca el desarrollo de los futuros talentos, los resultados ya están disponibles en el Instagram de Haciendo Amigos.