Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“La triste realidad”: periodista de ESPN destroza a Chile por los aforos limitados de público

Los estadios vacíos y duelos sin hinchadas visitantes se han transformado en algo normal en el fútbol nacional.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Chile pasa por un delicado momento con los aforos.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTChile pasa por un delicado momento con los aforos.

Cada vez es más común el poco público en las tribunas del fútbol chileno. Muchas veces, provocado por el bajo aforo autorizado por las autoridades. Esto fue cuestionado por un periodista de ESPN.

Hace algunos días, el partido de Huachipato y Universidad de Chile no tuvo público porque la Región del Biobío estaba en Estado de Catástrofe. Sin embargo, en el mismo Estadio CAP habían jugado Universidad de Concepción ante Coquimbo sin problemas en la fecha anterior. Decisiones inexplicables.

La crítica al fútbol chileno

En la tercera fecha de la Liga de Primera se vivió uno de los clásicos más apasionantes del fútbol chileno, entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido. Un duelo que solía ser una fiesta con ambas hinchadas, pero que ahora solo se disputó con público papayero.

¿Se juega el puesto en U de Chile? Los tres partidos calve que se le vienen a Meneghini

ver también

¿Se juega el puesto en U de Chile? Los tres partidos calve que se le vienen a Meneghini

En los últimos años se ha transformado en una triste tendencia el tema de los aforos limitados, cambios de horarios, suspensiones a último momento y las decisiones inexplicables de parte de los cada vez más cuestionados delegados presidenciales. Justamente contra esto apuntó un periodista de ESPN.

Pablo Ramos, comunicador chileno radicado en Buenos Aires y que trabaja en en el canal internacional, ejemplificó con lo que sucede en Argentina. Durante el domingo hubo varios eventos masivos en su capital y todos fueron autorizados. Una utopía para Chile.

“Aquí en la final del ATP de Buenos Aires, el mismo día que está concierto de Bad Bunny: 70 mil personas, Ultra: 40 mil y Boca Juniors-Platense: 57 mil. Cuatro grandes eventos, todos a máxima capacidad, mientras en Chile seguimos en la triste realidad de los aforos limitados“, lamentó el periodista.

Publicidad
Tweet placeholder

Una situación que hace reflexionar sobre la organización de los eventos en Chile. En las próximas semanas se jugará el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el cual nuevamente despertará mucho debate de parte de las autoridades y donde siempre termina pagando los platos rotos el hincha común.

Lee también
Vidal cierra polémica con Ortiz en Colo Colo: "Nunca le..."
Colo Colo

Vidal cierra polémica con Ortiz en Colo Colo: "Nunca le..."

El sueldo hasta tres veces menor que le ofrecen a Óscar Opazo
Mercado de fichajes 2026

El sueldo hasta tres veces menor que le ofrecen a Óscar Opazo

"Todos los días...": Vidal y la clave de la irrupción de la joyita alba
Colo Colo

"Todos los días...": Vidal y la clave de la irrupción de la joyita alba

Delantero de Central se saca la mufa y alucina por Pizarro: "Una máquina, un..."
Internacional

Delantero de Central se saca la mufa y alucina por Pizarro: "Una máquina, un..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo