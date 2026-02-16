Cada vez es más común el poco público en las tribunas del fútbol chileno. Muchas veces, provocado por el bajo aforo autorizado por las autoridades. Esto fue cuestionado por un periodista de ESPN.

Hace algunos días, el partido de Huachipato y Universidad de Chile no tuvo público porque la Región del Biobío estaba en Estado de Catástrofe. Sin embargo, en el mismo Estadio CAP habían jugado Universidad de Concepción ante Coquimbo sin problemas en la fecha anterior. Decisiones inexplicables.

La crítica al fútbol chileno

En la tercera fecha de la Liga de Primera se vivió uno de los clásicos más apasionantes del fútbol chileno, entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido. Un duelo que solía ser una fiesta con ambas hinchadas, pero que ahora solo se disputó con público papayero.

En los últimos años se ha transformado en una triste tendencia el tema de los aforos limitados, cambios de horarios, suspensiones a último momento y las decisiones inexplicables de parte de los cada vez más cuestionados delegados presidenciales. Justamente contra esto apuntó un periodista de ESPN.

Pablo Ramos, comunicador chileno radicado en Buenos Aires y que trabaja en en el canal internacional, ejemplificó con lo que sucede en Argentina. Durante el domingo hubo varios eventos masivos en su capital y todos fueron autorizados. Una utopía para Chile.

“Aquí en la final del ATP de Buenos Aires, el mismo día que está concierto de Bad Bunny: 70 mil personas, Ultra: 40 mil y Boca Juniors-Platense: 57 mil. Cuatro grandes eventos, todos a máxima capacidad, mientras en Chile seguimos en la triste realidad de los aforos limitados“, lamentó el periodista.

Una situación que hace reflexionar sobre la organización de los eventos en Chile. En las próximas semanas se jugará el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el cual nuevamente despertará mucho debate de parte de las autoridades y donde siempre termina pagando los platos rotos el hincha común.