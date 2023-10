La tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023 tiene importantes novedades tras jugarse la mitad de los partidos programados para esta fecha 26. Y tanto Cobresal como Universidad Católica celebran.

Y es que los Mineros sacaron un ajustado triunfo ante Curicó Unido este sábado 7 de octubre, e inmediatamente después los Cruzados se llevaron una sólida victoria ante O’Higgins. Así, los dos tienen motivos para festejar.

Cobresal sólido líder y la UC internacional

En primer lugar aparecen los Legionarios, que tras derrotar por 2-1 a los Torteros se instalaron como únicos líderes de la clasificación con 52 puntos, y se mantendrán ahí hasta noviembre.

En segundo lugar asoma la Católica, que festejó una gran goleada de 3-0 ante O’Higgins y sumó tres puntos vitales para sus objetivos. La UC de Nico Núñez sumó 37 unidades para entrar a zona de torneos internacionales.

Coquimbo Unido acecha a la franja, ya que si vencen a Unión Española les quitarán el sexto puesto de la tabla. Eso sí, ahí el cuadro precordillerano quedará séptimo en el último cupo internacional.

Este sábado 7 de octubre, a las 20:00 horas, Coquimbo recibe a Unión. Mañana, domingo 8, se jugará Copiapó vs Magallanes (12:30 horas), Palestino vs Colo Colo (15:00) y Audax Italiano vs Ñublense (20:00).

El Cacique y los árabes juegan un duelo clave para seguir al acecho de Cobresal. ¡Se acerca la recta final del Campeonato Nacional 2023 y la tabla está que arde!

Así queda la tabla de posiciones:

¿Cuánto tiempo estará detenido el fútbol chileno?

En octubre se jugarán las fechas 2 y 3 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y desde el 20 se vivirá Santiago 2023. Por ende, el fútbol chileno volverá con la fecha 27 recién el fin de semana del 11 y 12 de noviembre.