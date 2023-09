Este miércoles se produjo uno de los hechos más bochornosos que se tengan memoria en la sede de la ANFP. El recinto de Quilín era el recinto donde varios agentes de jugadores debían rendir el tan bullado test que exige la FIFA para poder seguir en ese mundo desde octubre próximo.

Era la segunda vez donde varios iban a rendirlo. Entre ellos, la gran parte del séquito de representantes que trabajan con Fernando Felicevich, que habían fallado en primera instancia y que de volver a reprobar iban a generarle un fuerte dolor de cabeza al polémico empresario.

Pero todo terminó en escándalo. Una vez finalizada la prueba, el ex UC y actual representante de jugadores, Kormac Valdevenito, encaró a Daniel Behar, mano derecha de Felicevich. La situación terminó en empujones, debiendo ambos ser separados para que no pase todo a mayores.

Y ya pasadas las horas, se dieron a conocer detalles del por qué ocurrió la situación. El propio Valdevenito, en conversación con La Tercera dejó todo en claro. “Había que pararles un poquito la mano. Yo no me dejo a pasar por nadie”, señaló.

El origen de la pelea tiene que ver con la ocasión cuando Valdebenito trajo a Felipe Jaramillo, jugador colombiano, a La Serena, donde tras las investigaciones demostradas en diversos medios, se terminó por dejar en claro que Felicevich y Behar manejaban todo.

El propio “melón”, como es conocido Behar, en los Whatsapp dados a conocer por la investigación, no quiso responderle más el teléfono a Valdebenito una vez cerrado el traspaso. Esto, mientras el ex UC esperaba el pago que le correspondía por traer al jugador.

“Lo mío es cuidar el fútbol. No represento a menores edad. Solo uno por puesto. Hace rato andan avasallando por el mundo. No contestaron el teléfono por un año y medio. Entonces, dejen de cagar el fútbol. Si yo le hubiese querido pegar, no se para de la clínica en dos semanas”, explicó Valdebenito.

“No me enorgullezco de lo que hice, pero no me arrepiento. No fue una pelea de barrio. Los encaré bien fuerte. Yo los conozco. En algún momento compartí un asado con gente en común”, agregó.

El 99 por ciento de los que estaban ayer en el INAF querían hacer lo mismo que yo, pero no se atreven”, apunta. “Si tengo algo que asumir, lo asumo como hombre. Como si me cago a alguien y tengo que recibir un combo en el hocico por huevón, me lo como”, cerró.

¿A quién pertenece la empresa Vibra Fútbol?

La empresa de representación Vibra Fútbol fue creada por Fernando Felicevich y sus socios, la que ahora está en polémica con la Asociación Gremial de Agentes de Chile.