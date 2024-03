Jorge Segovia, propietario de Unión Española, se refirió a la opción de remodelar el Estadio Santa Laura pesando en el futuro. El dirigente hispano dejó en claro que tienen la intención de llevar a cabo un proyecto, pero que depende la Municipalidad de Independencia que llegue a un buen puerto.

“Es un proyecto importantísimo convertir este estadio, anticuado a simple vista, en el mejor estadio de Chile. Pero, no depende de nosotros, depende de la municipalidad, que nos den el permiso para hacer lo que queremos aquí”, afirmó Segovia en declaraciones compartidas por Independencia Hispana.

En ese sentido, el dirigente declaró que “nuestra voluntad está. Tenemos un anteproyecto hecho, incluso lo publicamos por internet. Hacer un estadio de verdad, del siglo XXI que no sólo la comuna Independencia, si no también todo Santiago y Chile se pueda sentir orgulloso”.

“Si la municipalidad en vez de darnos facilidades nos pone problemas, pues tampoco ayuda. No solo a Unión, a todo el fútbol chileno. Yo no lo entiendo, me encantaría que se den cuenta que las cosas no son para un momento, son para mucho tiempo”, agregó el español.

Para cerrar, Segovia lanzó que “el cambio es fundamental, elevaría el nivel del fútbol chileno. (Universidad) Católica está trabajando en su estadio mejorado. Nosotros tenemos un gran proyecto; que nos dejen hacerlo. Tenemos la forma de financiarlo, que nos permitan hacerlo”.

¿Cuándo fue inaugurado el Estadio Santa Laura?

La catedral del fútbol chileno abrió sus puertas el 10 de mayo de 1923. Con más de 100 años de historia, la casa de Unión Española recibió su última gran remodelación en el 2009, donde instalaron miles de butacas en las tribunas Pacífico y Andes, mientras que las galerías fueron repintadas completamente.

El Estadio Santa Laura tiene una capacidad para 19.887​ espectadores desde esta última remodelación hace 15 años.

