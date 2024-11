Colo Colo jugará contra Copiapó la “final” del Campeonato Nacional este domingo, a partir de las 16 horas. Un encuentro que marcará el reencuentro de Jorge Almirón con el árbitro José Cabero, que lo expulsó ante Católica.

Según Radio Bío Bío, la Comisión de Árbitros designó a Cabero para este duelo. El juez la última vez que dirigió a Colo Colo fue en el Monumental ante los cruzados, duelo en el que expulsó al entrenador del Cacique que posteriormente le apretó fuerte la mano. Eso significó una suspensión de tres partidos para el DT.

Cabero consignó aquella vez en su informe que “el Sr. Almirón me aprieta fuertemente, de manera irracional, desafiante e intimidante, para luego violentamente intentar forzarme a un acercamiento hacia su posición, tras lo cual sujeta con sus dos manos mi brazo y lo intenta jalar o mover de manera violenta”.

Un hecho que provocó el arrepentimiento de Almirón. “Cada acción tiene una consecuencia. Me excedí, la expulsión estuvo bien, le quiero pedir disculpas a José Cabero, que hizo un gran arbitraje. Ojalá que no sea tan drástico y espero no hacerlo más. Me equivoqué, perdí la cabeza en un momento”, manifestó.

A raíz de esa suspensión, fue que se inició todo el lío entre Colo Colo y la U. de Chile en el Tribunal de Disciplina, pues Almirón no pudo dirigir ante Huachipato en Talcahuano.

Almirón el día que fue expulsado ante Católica

Universidad de Chile será arbitrada por polémico juez

Francisco Gilabert será el árbitro que pitará a Universidad de Chile ante Everton, en el Estadio Nacional. Partido que se jugará a la misma hora que el encuentro de Colo Colo.

El siempre polémico Gilabert dirigirá a U. de Chile ante Everton

Gilabert estuvo en la polémica en el famoso duelo de la liguilla entre Huachipato y Copiapó, asegurando que “llamaron desde Santiago” para cobrar un penal brujo a favor de los acereros, revelando presiones en el fútbol chileno.

El fin de semana pasada pitó el duelo de Cobreloa ante Católica. Una mano en el área loína no la cobró como penal a pesar del llamado del VAR, al advertir una falta previa de Eugenio Mena que fue muy discutible, pues pareció que el jugador ganó la posición en una jugada futbolística.