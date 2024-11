Jorge Almirón terminó una gran temporada en Colo Colo, alcanzando los títulos del Campeonato Nacional, de la Supercopa e instalando al Cacique entre los ocho mejores de Copa Libertadores.

Hechos que quedaron algo manchados por la denuncia en su contra de U. de Chile, por supuesto desacato al estar suspendido tras su expulsión ante la la Católica.

Por eso el DT de los albos hasta se rió irónicamente cuando se enteró que la U iría al TAS, un hecho que aclaró para ponerle punto final a la polémica.

“Fue una respuesta espontánea, me salió así, qué sé yo. Pero tengo mucho respeto por la U. Tiene una hinchada magnífica”, manifestó en entrevista con TVN.

Almirón terminó levantando dos trofeos en Colo Colo

Almirón disfruta los títulos con Colo Colo

Luego apuntó que “siempre me enfoqué en lo futbolístico y lo que tuve que responder, lo respondí. Ahora ya está, ya pasó, estoy agradecido con el equipo y el club”.

Estos episodios que mancharon el final del torneo lo toma como “cosas que pasan en el fútbol y uno a veces responde, pero siempre con respeto. Ese perfil no me gusta, no lo tengo, pero en ese momento yo trato de defender a mi club y a mis jugadores. Pero terminó”.

Finalmente abordó su felicidad por haber terminado el año como campeón. “Han pasado unos días, pero siento paz. Estamos entre los 8 mejores de América, participamos a un nivel alto”.

Explicó que “ganamos el torneo con un porcentaje del 75% de rendimiento, el mejor de los últimos 25 años. Ganar en Argentina, Paraguay, Colombia. Son logros, pero uno va dejándolos de lado porque debe pensar en el partido que sigue”.