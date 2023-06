Joe Abrigo se vio obligado a buscar un nuevo destino luego de una complicada temporada en Coquimbo Unido. Después de su rotura de tendón de Aquiles, el volante regresó a las canchas durante esta campaña, pero sumó apenas 190 minutos y luego tomó la decisión de partir a Palestino.

En conversación con Las Últimas Noticias, Abrigo contó que su salida del elenco pirata no pasó por él y que fue después de que el entrenador Fernando Díaz lo apartara del equipo. Rápidamente recibió el llamado de Vitamina Sánchez para sumarse al Tino.

“No es que me quería venir o salir del club. El técnico me pidió que saliera y uno tiene que acatar nomás. Me lo pidió, después me apartó del grupo en los entrenamientos, se dio así de un día para otro y lo de Palestino se resolvió en menos de 24 horas”, declaró.

“Finiquité mi contrato con Coquimbo, me vine libre a Palestino y firmé hasta mayo de 2024 con opción de compra. Me costó asumir que debía irme, pero llegué a un grupo humano notable y la confianza que me dio el técnico me tiene contento”, continuó.

“Además estamos compitiendo en el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Sudamericana, si continuamos en competencia y puedo ser inscrito. Sólo espero estar a la altura. Vitamina me llamó, me dijo lo que quiere, la idea de juego y me quedó todo muy claro”, complementó.

Abrigo debutó en el duelo de Palestino y Santiago Morning por Copa Chile. “Apenas llegué hicieron todas las gestiones para estar. Me dijeron que iría a la banca y sumaría unos minutos. Estoy feliz por esa confianza del técnico que con dos días de entrenamiento me consideró de inmediato”, cerró.