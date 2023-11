No cabe duda que Joaquín Larrivey ha sido una de las grandes figuras de Magallanes en esta segunda mitad del 2023. El delantero argentino ha demostrado seguir vigente a sus 39 años y espera que con sus goles la Academia pueda salvarse en esta lucha por no descender.

Pese a este complejo presente, el atacante tiene ganas se seguir en el cuadro metropolitano pase a lo que pase. El ex Universidad de Chile está con deseos de seguir vistiendo la camiseta de Magallanes y hacer respetar su compromiso.

“Tengo contrato con Magallanes para el año que viene, en principio mi idea es seguir. Después cuando termine el año, dependiendo de muchas cosas nos sentaremos con el presidente y decidiremos. Yo ya le manifesté mi idea de seguir en caso de cualquier cosa, pero me siento bien, vigente”, afirmó el goleador en charla con ADN Radio.

En ese sentido, el argentino declaró que “estoy en un lugar donde realmente me siento valorado, me siento querido por mis compañeros y por la gente de Magallanes. Me siento con ganas, que soy un aporte y mientras eso suceda, voy a seguir jugando. El año que viene seguramente jugaré de vuelta en Magallanes, pero aún no se sabe”.

Sobre lo que fue el importante triunfo sobre Curicó Unido el pasado domingo, el atacante sostuvo que “en lo personal estoy contento, pero fundamentalmente contento por el resultado. No nos queda margen, tenemos que ir a ganar los dos partidos que nos quedan y ahora con Curicó era una final. Somos un equipo que nunca se entrega, nunca bajo los brazos”.

“El fútbol siempre te pone a prueba. Desde que uno empieza a jugar en un equipo que busca ser profesional, está constantemente partido a partido bajo una cierta presión en la cual tiene que demostrar porque está ahí”, agregó.

En ese sentido, el delantero añadió que “son distintos objetivos, presiones, pero siempre bajo la mirada de los demás que a nosotros nos influye. Es una presión que tenemos que saber gestionar bien, de la mejor manera, para que no ocurran lesiones, llegar de la mejor manera al partido”.

¿Cuántos goles lleva Joaquín Larrivey en Magallanes?

El argentino lleva convertidos ocho goles en doce partidos jugando en la Academia. De esos tantos dos fueron por la Copa Chile 2023, torneo donde jugará la final ante Colo Colo en Iquique el próximo miércoles 13 de diciembre.

¿Cuál es el próximo partido de Magallanes?

Los Carabeleros verán acción ante Audax Italiano este sábado 2 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Bicentenario de La Florida. Magallanes necesita ganar y que Deportes Copiapó enrede puntos ante Universidad Católica para tener chances de salvarse en la última fecha.

Así marcha la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023:

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.