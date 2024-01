Magallanes volvió a los entrenamientos de cara al 2024. La Academia tiene por delante una dura temporada en la Primera B, división que le dio la bienvenida tras estar apenas un año en la máxima categoría del fútbol chileno.

Una de las novedades en este comienzo de pretemporada carabelera fue la presencia de Joaquín Larrivey en los trabajos. El delantero, quien ha sonado en variados equipos de la Primera División, fue uno más en los trabajos de Ronald Fuentes.

Con 39 años en el cuerpo, Larrivey tiene contrato hasta mediados del 2024, por lo que en caso de no recibir una oferta que convenza a la dirigencia, tendrá que quedarse en Magallanes para jugar por lo menos la primera mitad del torneo de la B.

Sin embargo, esto no molesta para nada al atacante. Hace poco más de un mes, en charla con ADN Radio, el delantero dejó en claro que su idea era seguir en club incluso en la división de plata.

“Tengo contrato con Magallanes para el año que viene, en principio mi idea es seguir. Después cuando termine el año, dependiendo de muchas cosas nos sentaremos con el presidente y decidiremos. Yo ya le manifesté mi idea de seguir en caso de cualquier cosa, pero me siento bien, vigente”, declaró en ese entonces.

Además, el ex Universidad de Chile sostuvo que “estoy en un lugar donde realmente me siento valorado, me siento querido por mis compañeros y por la gente de Magallanes. Me siento con ganas, que soy un aporte y mientras eso suceda, voy a seguir jugando. El año que viene seguramente jugaré de vuelta en Magallanes, pero aún no se sabe”.

¿Cuántos goles anotó Joaquín Larrivey en Magallanes durante el 2023?

Pese a vivir un amargo descenso con la Academia, lo cierto es que en apenas unos meses Larrivey pudo ser figura del equipo. Por el torneo chileno anotó siete goles en 12 partidos (más una asistencia), mientras que en Copa Chile aportó con tres tantos en misma cantidad de encuentros.

¿Qué equipos jugarán la temporada 2024 de la Primera B?

Los 16 equipos que conformarán la B de Chile en el 2024 serán Barnechea, Curicó Unido, Deportes Antofagasta, Deportes La Serena, Deportes Limache, Deportes Recoleta, Deportes Santa Cruz, Deportes Temuco, Magallanes, Rangers de Talca, San Luis de Quillota, San Marcos de Arica, Santiago Morning, Santiago Wanderers, Unión San Felipe y Universidad de Concepción.

