Magallanes vivió un año de dulce y agraz durante 2023, por lo que busca recuperar el rumbo. Después de ganarlo todo, el Manojito de Claveles volvió a descender y jugará en la Primera B durante el 2024.

La Academia decidió sacar a Mario Salas para dar paso a un nuevo ciclo. El Comandante dejó vacante el puesto de entrenador y desde Santiago respondieron a la urgencia.

Es así como durante horas de este miércoles Magallanes confirmó a Ronald Fuentes como su nuevo entrenador. El DT, que no lo pasó muy bien en Unión Española, buscará levantar al Manojito de Claveles para así intentar volver a la máxima categoría de nuestro fútbol.

Ronald Fuentes asume como técnico de Magallanes para el 2024

Magallanes vuelve a la Primera B y en 2024 intentará una vez más regresar al Campeonato Nacional. El Manojito de Claveles ya trabaja en su proyecto para el próximo año, donde tendrá como su líder a Ronald Fuentes.

El ex Unión Española fue anunciado este miércoles como el flamante nuevo técnico de la Academia. Un desafío con el que buscará renovarse después de un año difícil en los Hispanos.

Ronald Fuentes tuvo un Campeonato Nacional 2023 lleno de dudas, con un elenco de Independencia que nunca logró destacar. No obstante, se las arregló para encender la recta final, bajando a Colo Colo y Cobresal de la lucha por el título.

Ahora, en Magallanes, el estratega buscará renovar su carrera después de años complicados. Con la obligación de volver lo antes posible a Primera División, el DT intentará demostrar que los buenos años que tuvo hace no mucho no fueron casualidad.

Eso sí, su arribo no deja de sorprender y más luego de haberse ofrecido públicamente a dirigir a la U. No obstante, desde el CDA le bajaron el pulgar y, por ahora, no lo tienen en sus planes.

Magallanes comienza su plan para volver a la Primera División lo más rápido posible. El Manojito de Claveles quiere tener un breve retorno a la B para así recuperar su lugar en la máxima categoría de nuestro país, donde pese a descender fue protagonista.

¿Te gusta Ronald Fuentes como el nuevo DT de Magallanes? ¿Te gusta Ronald Fuentes como el nuevo DT de Magallanes? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Ronald Fuentes en 2023?

Ronald Fuentes logró dirigir un total de 33 partidos en Unión Española en la temporada 2023. En ellos consiguió 12 triunfos, nueve empates y 12 derrotas.

¿Cuándo vuelve el fútbol chileno?

El regreso oficial del fútbol chileno está programado para el día 11 de febrero. En esa jornada se disputará la Supercopa de Chile, donde Huachipato y Colo Colo se verán las caras.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.